Белый дом назвал сроки подписания указа о работе соцсетей

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп может подписать указ, касающийся работы социальных сетей, уже в четверг, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

"Это должно быть позже сегодня днем, как мы надеемся. Но это может измениться. Это еще в работе, но мы приближаемся (к завершению)", - сказала она.

В среду Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Критика президента США была связана с тем, что ранее система Twitter обозначила одно из его сообщений как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.

Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.

Как позже объяснили в компании, публикации Трампа могли привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе.