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2020-05-28T22:09
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Белый дом назвал сроки подписания указа о работе соцсетей
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РИА Новости

Белый дом назвал сроки подписания указа о работе соцсетей

22:09 28.05.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может подписать указ, касающийся работы социальных сетей, уже в четверг, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Это должно быть позже сегодня днем, как мы надеемся. Но это может измениться. Это еще в работе, но мы приближаемся (к завершению)", - сказала она.
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Вчера, 04:11
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
В среду Трамп пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов. Критика президента США была связана с тем, что ранее система Twitter обозначила одно из его сообщений как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложением пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.
Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
Как позже объяснили в компании, публикации Трампа могли привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе.
Президент США в ответ на это обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова.
Президент США Дональд Трамп
27 мая, 02:57
Трамп обвинил Twitter в "удушении свободы слова"
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Дональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАTwitterВ мире
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