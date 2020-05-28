В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спортивные, физкультурные, зрелищные мероприятия запрещены в Подмосковье до 14 июня включительно, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.
"Запретить по 14 июня 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в постановлении.
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