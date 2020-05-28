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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:49
https://ria.ru/20200528/1572145516.html
В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135630_0:254:3072:1982_1036x0_80_0_0_1cf5266d1e50367c76026f8322b8375c.jpg
РИА Новости

В Подмосковье продлили запрет на массовые мероприятия

21:49 28.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Спортивные, физкультурные, зрелищные мероприятия запрещены в Подмосковье до 14 июня включительно, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.
"Запретить по 14 июня 2020 года (включительно) проведение на территории Московской области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий", - говорится в постановлении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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