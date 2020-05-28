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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:35
https://ria.ru/20200528/1572144239.html
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571937900_0:404:2922:2048_1036x0_80_0_0_9d362aa5b43b361c3f114b66b38b1fa2.jpg
РИА Новости

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

21:00 28.05.2020 (обновлено: 21:35 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
"Есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения (коронавируса. – Прим.ред.) держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой", — приводятся в сообщении слова главы региона Александра Беглова.
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Теперь использование масок и перчаток на улице будет носить рекомендательный характер. Тем не менее, в общественных местах, транспорте и магазинах по-прежнему следует появляться только в средствах защиты. Посещать кладбища также можно будет только в маске и перчатках.
Самоизоляция для жителей города старше 65 лет с 1 июня будет носить рекомендательный характер.

Меры поддержки

Представители губернатора ранее сообщили, что на коронавирус проверили более 630 тысяч жителей Петербурга.
"Охват составил 316,05 тестов на сто тысяч населения", — отмечается в публикации.
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Неработающим жителям города старше 65 лет, для которых соблюдение режима самоизоляциям до 1 июня было обязательным, петербургские власти единовременно выплатили по две тысячи рублей на человека. Также ранее почти 1,8 миллиона петербуржцев получили по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.
В июне, на месяц раньше установленного срока, местные власти начнут выплачивать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей.
"Жители города смогут получать различного рода выплаты, всего более 20, в том числе детские пособия, без заявлений и подтверждающих документов", — подчеркнул Беглов.

Ситуация стабилизируется

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, а ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается. Она пожелала россиянам найти в себе мужество и силы не нарушать введенные из-за пандемии правила.
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Также Попова выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится до второй волны заболеваемости.
По последним данным, в России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели. В Петербурге коронавирусом заразились почти 15 тысяч человек, выздоровели около пяти тысяч, 167 человек умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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