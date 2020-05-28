В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения (коронавируса. – Прим.ред.) держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой", — приводятся в сообщении слова главы региона Александра Беглова

Теперь использование масок и перчаток на улице будет носить рекомендательный характер. Тем не менее, в общественных местах, транспорте и магазинах по-прежнему следует появляться только в средствах защиты. Посещать кладбища также можно будет только в маске и перчатках.

Самоизоляция для жителей города старше 65 лет с 1 июня будет носить рекомендательный характер.

Меры поддержки

Представители губернатора ранее сообщили, что на коронавирус проверили более 630 тысяч жителей Петербурга.

"Охват составил 316,05 тестов на сто тысяч населения", — отмечается в публикации.

Неработающим жителям города старше 65 лет, для которых соблюдение режима самоизоляциям до 1 июня было обязательным, петербургские власти единовременно выплатили по две тысячи рублей на человека. Также ранее почти 1,8 миллиона петербуржцев получили по 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

В июне, на месяц раньше установленного срока, местные власти начнут выплачивать ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей.

"Жители города смогут получать различного рода выплаты, всего более 20, в том числе детские пособия, без заявлений и подтверждающих документов", — подчеркнул Беглов.

Ситуация стабилизируется

В понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется, а ежедневно регистрируемое число случаев заражения коронавирусом снижается. Она пожелала россиянам найти в себе мужество и силы не нарушать введенные из-за пандемии правила.

Также Попова выразила надежду, что вакцина от коронавируса появится до второй волны заболеваемости.

По последним данным, в России выявили 379 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели. В Петербурге коронавирусом заразились почти 15 тысяч человек, выздоровели около пяти тысяч, 167 человек умерли.