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2020-05-28T20:35
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Пелоси назвала гибель афроамериканца в Миннеаполисе убийством
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РИА Новости

Пелоси назвала гибель афроамериканца в Миннеаполисе убийством

20:34 28.05.2020 (обновлено: 20:35 28.05.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе была убийством и должна быть расследована по всей строгости закона.
"Это очень, очень печально, потому что американский народ видел эту экзекуцию, убийство собственными глазами. Это была не самооборона (полицейского). Здесь должна восторжествовать справедливость", - сказала она телеканалу MSNBC.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
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ФБРНэнси ПелосиМиннеаполисСШАВ мире
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