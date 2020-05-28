Пелоси назвала гибель афроамериканца в Миннеаполисе убийством

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что гибель при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе была убийством и должна быть расследована по всей строгости закона.
"Это очень, очень печально, потому что американский народ видел эту экзекуцию, убийство собственными глазами. Это была не самооборона (полицейского). Здесь должна восторжествовать справедливость", - сказала она телеканалу MSNBC.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. В городе прошли акции протеста, сопровождавшиеся вандализмом и пожарами. К расследованию гибели Флойда подключилось ФБР, которое объявило данное дело приоритетным.
В 2014 году и в последующие годы по США прокатилась волна общественного протеста в связи с гибелью афроамериканцев от рук полиции при различных обстоятельствах. Полицию критиковали за чрезмерное применение насилия и за предполагаемый расизм, поскольку часто афроамериканцы гибли от рук белых полицейских.