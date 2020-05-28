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2020-05-28T20:31
https://ria.ru/20200528/1572143360.html
В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова
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РИА Новости

В Крыму осудили слова экс-посла США о водной блокаде полуострова

20:31 28.05.2020
20122
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на набережную в Симеизе, Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Рекомендации экс-посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством, заявил РИА Новости сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Ранее украинские СМИ распространили заявление Хербста, сделанное в ходе онлайн-конференции друзей Украины в США, в котором он "рекомендовал Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма". Американский дипломат подчеркнул, что выступает за новые санкции против России.
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"Призывать лишить людей воды – это, по меньшей мере, кощунство. Американцы все удивляются, почему же их не любят во всем мире. Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить. Крымчане не боятся никаких санкций, ибо главное - мы дома. Вместе справимся с любой проблемой", - сказал Чегринец.
При этом, по его словам, на Украине все говорят о национальном достоинстве и патриотизме, однако когда речь заходит о "командах из-за океана", об этом всем сразу забывается.
"Все это сразу пропадает и начинается безропотное выполнение команды", - подчеркнул Чегринец.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена.
Крым
7 марта, 07:10
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
79711810
Обсудить 8
РоссияРоман ЧегринецДжон ХербстРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никто уже и не сомневается в "миролюбивости" США, они всё чаще и чаще сами подтверждают это, невозможно же всё время лицемерить, истинное лицо( вернее его оскал) всегда вылезет наружу, как не притворяйся либералом и демократом.
28 мая, 20:38
Александр Невский
3100004
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