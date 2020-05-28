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2020-05-28T20:03
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В ЛНР назвали условие для отмены режима боевой готовности
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РИА Новости

В ЛНР назвали условие для отмены режима боевой готовности

20:03 28.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
Сотрудник Народной милиции ЛНР совместно с мотострелковыми отделениями на учениях по боевой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики снимут введенный ранее режим повышенной боевой готовности после принятия Киевом пакета дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, заявил на брифинге глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае продолжения со стороны украинских силовиков обстрелов гражданской инфраструктуры республики. Народная милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики переведены на усиленный режим. Как заявил глава МИД ЛНР, Киев требует отменить приказы о повышенной готовности народных милиций ЛНР и ДНР.
Военнослужащий на блок-посту в районе поселка Александровка в Донецкой области
22 мая, 23:54
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"Режим полной боевой готовности – это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию вооруженных формирований Украины. Это реакция на усилившиеся с начала года, особенно в апреле-мае обстрелы нашей территорий с украинской стороны", - заявил Дейнего.
По его словам, чтобы в дальнейшем была возможность сдерживать "украинскую агрессию", республикам необходимо согласовать и подписать дополнительные меры, обязывающие стороны конфликта не открывать огонь и устанавливающие прямую связь сторон для предотвращения эскалации конфликта.
"Это позволит нам снять в итоге режим полной боевой готовности, исходя из гарантированного дополнительными мерами всеобъемлющего, устойчивого, бессрочного режима прекращения огня", - отметил Дейнего.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
26 мая, 11:33
Народная милиция ЛНР начала перегруппировку техники в Донбассе
По словам полпреда ЛНР, на заседании контактной группы, прошедшем в формате видеоконференции в среду, представитель Киева, вице-премьер-министр – министр по вопросам неподконтрольных Украине территорий Алексей Резников отказался от обсуждения документа, обеспечивающего дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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