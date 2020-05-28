В ЛНР назвали условие для отмены режима боевой готовности

"Режим полной боевой готовности – это сегодня стабилизирующий фактор, который в отсутствии действенных дополнительных мер по обеспечению устойчивого режима прекращения огня позволяет сдерживать агрессию вооруженных формирований Украины. Это реакция на усилившиеся с начала года, особенно в апреле-мае обстрелы нашей территорий с украинской стороны", - заявил Дейнего.