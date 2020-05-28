Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T19:58
https://ria.ru/20200528/1572142196.html
Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом
https://cdn23.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b652ac3b3108f846b9a40ac9063fdf0e.jpg
РИА Новости

Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

19:58 28.05.2020
841
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.
"Хэй, Twitter и Джек (Дорси) (создатель соцсети) это приглашение перебраться в Германию. Здесь вы будете свободны в критике правительства, а также борьбе с фейк-ньюз. У нас отличная экосистема для стартапов и технологичных компаний, ваша компания отлично впишется, и я открою любые двери для вас", - написал Ярзомбек в Twitter, не забыв отметить в сообщении Трампа.
Логотип социальной сети Twitter
Вчера, 08:42
Twitter объяснил, почему отметил публикации Трампа "значком неправды"
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
Это произошло после того, как система социальной сети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Вчера, 04:11
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
1220012
Обсудить 2
Дональд ТрампГерманияСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Здание немецкого парламента Бундестага
СМИ рассказали о санкциях из-за хакерской атаки на бундестаг
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала грант Госдепа на "разоблачение дезинформации" заказным
Президент США Дональд Трамп во время церемонии Rolling To Remember на балконе Белого дома в Вашингтоне
Белый дом назвал сроки подписания указа о работе соцсетей
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил, почему он не удаляет свой аккаунт в Twitter
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич раскритиковал бездействие Франции и Германии по Украине
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая"
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Штаб-квартира ВОЗ в Женеве
ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек
Полицейские во время беспорядков в Миннеаполисе
В ООН призвали прекратить расовое насилие в США
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя призвал ЕС отказаться от санкций, мешающих бороться с пандемией
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг раскритиковал Twitter из-за "значка неправды" на твите Трампа
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси назвала гибель афроамериканца в Миннеаполисе убийством
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал вызов российского посла в МИД Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния