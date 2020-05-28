Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию на фоне критики руководства социальной сети со стороны президента США Дональда Трампа.
"Хэй, Twitter и Джек (Дорси) (создатель соцсети) это приглашение перебраться в Германию. Здесь вы будете свободны в критике правительства, а также борьбе с фейк-ньюз. У нас отличная экосистема для стартапов и технологичных компаний, ваша компания отлично впишется, и я открою любые двери для вас", - написал Ярзомбек в Twitter, не забыв отметить в сообщении Трампа.
Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил строго регулировать или вовсе "закрыть" социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.
Это произошло после того, как система социальной сети Twitter обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду и разместила под ним предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте. Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.