Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:56
https://ria.ru/20200528/1572142159.html
Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1036x0_80_0_0_f5321284eee4a8d1839443a2acf329ec.jpg
РИА Новости

Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня

19:56 28.05.2020
536
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правительство дает "зеленый свет" ранее объявленным мерам по смягчению карантина.
"Все пять условий для смягчения карантина выполнены, и мы можем приступать к смягчению карантина, осторожному и постепенному", - сказал Джонсон.
Ранее названы условия для ослабления карантина в стране: уверенность в том, что Национальная служба здравоохранения может справиться с притоком больных; постоянное и уверенное уменьшение числа смертей; наличие серьезных доказательств того, что уровень распространения вируса снижается до "управляемого" уровня; наличие всех необходимых ресурсов и достаточные объемы тестирования; уверенность в том, что ослабление карантинных мер не повлечет за собой вторую волну заражения.
Как и было объявлено ранее, с 1 июня начнут открываться детские сады и начальные школы - для двух младших классов и самого старшего. Также с начала июня возобновят работу рынки под открытым небом и автосалоны. С 15 июня получат право открыться все непродовольственные магазины, а ученики тех классов средних школ, которым в ближайшее время предстоят экзамены, получат возможность встретиться с учителями.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"С понедельника в парках и садах смогут встречаться до шести человек, принадлежащих к разным семьям", - сказал Джонсон.
При этом сохраняются все требования социального дистанцирования – и в общественных местах, и во время общения с друзьями и родными.
Тем, кто включен в группу наиболее уязвимых к COVID-19 с медицинской точки зрения, пока придется продолжить соблюдать режим строгой самоизоляции, подчеркнул премьер.
Число жертв коронавируса в Британии достигло почти 38 тысяч человек, количество случаев заражения приближается к 270 тысячам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Джонсон призвал страны объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19
Скриншот телепрограммы Good Morning Britain
В Британии умер старейший мужчина на планете
Париж
Во Франции снимут запрет на перемещения
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 377
Интервью с губернатором Московской области А.Воробьёвым
Воробьев ждет отрицательную динамику по COVID-19 на следующей неделе
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
Сотрудники полиции дежурят возле больницы в Лондоне, где, предположительно, находится премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Число умерших пациентов с COVID-19 в Британии превысило 37 тысяч
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии число излечившихся от коронавируса превысило 150 тысяч
Обработка помещений Павелецкого вокзала в Москве
Власти Москвы рассказали, когда откроют предприятия общепита
Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии
Посол в Дублине: Россия заинтересована в безболезненном исходе Brexit
Автомобиль скорой помощи
Воробьев отметил снижение числа вызовов скорой в Подмосковье
Пошив защитных масок в Минске
В Подмосковье производят около трех миллионов медицинских масок в сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния