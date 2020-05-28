Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня

ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что правительство дает "зеленый свет" ранее объявленным мерам по смягчению карантина.

"Все пять условий для смягчения карантина выполнены, и мы можем приступать к смягчению карантина, осторожному и постепенному", - сказал Джонсон.

Ранее названы условия для ослабления карантина в стране: уверенность в том, что Национальная служба здравоохранения может справиться с притоком больных; постоянное и уверенное уменьшение числа смертей; наличие серьезных доказательств того, что уровень распространения вируса снижается до "управляемого" уровня; наличие всех необходимых ресурсов и достаточные объемы тестирования; уверенность в том, что ослабление карантинных мер не повлечет за собой вторую волну заражения.

Как и было объявлено ранее, с 1 июня начнут открываться детские сады и начальные школы - для двух младших классов и самого старшего. Также с начала июня возобновят работу рынки под открытым небом и автосалоны. С 15 июня получат право открыться все непродовольственные магазины, а ученики тех классов средних школ, которым в ближайшее время предстоят экзамены, получат возможность встретиться с учителями.

"С понедельника в парках и садах смогут встречаться до шести человек, принадлежащих к разным семьям", - сказал Джонсон.

При этом сохраняются все требования социального дистанцирования – и в общественных местах, и во время общения с друзьями и родными.

Тем, кто включен в группу наиболее уязвимых к COVID-19 с медицинской точки зрения, пока придется продолжить соблюдать режим строгой самоизоляции, подчеркнул премьер.

Число жертв коронавируса в Британии достигло почти 38 тысяч человек, количество случаев заражения приближается к 270 тысячам.