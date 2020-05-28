Воробьев ждет отрицательную динамику по COVID-19 на следующей неделе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев надеется, что на следующей неделе в регионе будет отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19.
"Нас радует, что госпитализация стабилизировалась. Мы очень надеемся, что каждую следующую неделю мы будем видеть отрицательную динамику (по заболевшим COVID-19)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Губернатор также добавил, что надеется на невостребованность развёрнутых временных госпиталей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.