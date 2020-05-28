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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:48
https://ria.ru/20200528/1572141959.html
Воробьев ждет отрицательную динамику по COVID-19 на следующей неделе
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40709/07/407090794_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_0d2c8f5d8ec2b36d0f3a2a7e3ee73b24.jpg
РИА Новости

Воробьев ждет отрицательную динамику по COVID-19 на следующей неделе

19:48 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнтервью с губернатором Московской области А.Воробьёвым
Интервью с губернатором Московской области А.Воробьёвым
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев надеется, что на следующей неделе в регионе будет отрицательная динамика по заболеваемости COVID-19.
"Нас радует, что госпитализация стабилизировалась. Мы очень надеемся, что каждую следующую неделю мы будем видеть отрицательную динамику (по заболевшим COVID-19)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
Губернатор также добавил, что надеется на невостребованность развёрнутых временных госпиталей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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