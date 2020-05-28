Глава Подмосковья назвал открытие кафе, ресторанов и ТЦ преждевременным

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Открывать кафе, рестораны, ТЦ в регионе преждевременно и опасно, заявил губернатор Московской области Открывать кафе, рестораны, ТЦ в регионе преждевременно и опасно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев

"К сожалению, мы не можем пока дать добро на открытие кафе и ресторанов даже на открытых верандах, считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным. Торговые центры тоже на ближайшую неделю будут закрыты. Но дай Бог, всё будет нормально, мы увидим дальнейшую позитивную динамику, обязательно откроем", - сказал Воробьев в интервью телеканалу 360

Он добавил, что есть понимание, "что это важно для огромного количества рабочих мест".

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что салоны красоты и парикмахерские пока остаются закрытыми.

"Салоны красоты и парикмахерские также не открываем", - написал Воробьев.