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2020-05-28T21:08
https://ria.ru/20200528/1572141574.html
Глава Подмосковья назвал открытие кафе, ресторанов и ТЦ преждевременным
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РИА Новости

Глава Подмосковья назвал открытие кафе, ресторанов и ТЦ преждевременным

19:31 28.05.2020 (обновлено: 21:08 28.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 7 августа 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и губернатор Московской области Андрей Воробьев. 7 августа 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Открывать кафе, рестораны, ТЦ в регионе преждевременно и опасно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"К сожалению, мы не можем пока дать добро на открытие кафе и ресторанов даже на открытых верандах, считаем это вместе с санитарным врачом преждевременным и опасным. Торговые центры тоже на ближайшую неделю будут закрыты. Но дай Бог, всё будет нормально, мы увидим дальнейшую позитивную динамику, обязательно откроем", - сказал Воробьев в интервью телеканалу 360.
Московская область
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Он добавил, что есть понимание, "что это важно для огромного количества рабочих мест".
На своей странице в соцсети "ВКонтакте" он сообщил, что салоны красоты и парикмахерские пока остаются закрытыми.
"Салоны красоты и парикмахерские также не открываем", - написал Воробьев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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