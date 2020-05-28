Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ограничения в Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24"

Он отметил, что каждый день в городе выявляют около двух-трех тысяч новых заболевших. При этом число госпитализированных хоть и снижается, но все равно составляет сотни тяжелобольных людей.

"Не стоит забегать вперед"

Собянин заявил, что ситуация с эпидемией в столице "не такая радужная", поэтому не нужно "забегать вперед". Он также предупредил, что статистика смертей в мае от коронавируса будет выше, чем в апреле.

Мэр отметил, что чрезвычайно важно разобраться в причинах каждой смерти, как она была связана с хроническими заболеваниями.

"Почему это важно? Это позволяет спасать жизни", — сказал он.

Продление ограничений

Режим самоизоляции и пропусков в Москве продлится до 14 июня, однако ограничения смягчат уже с понедельника. Так, можно будет гулять по графику три раза в неделю. В частности, с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без каких-либо условий.

Кроме того, откроются непродуктивные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где не требуется длительный контакт с покупателем. Среди них прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.

По мнению властей, отменять масочный режим пока преждевременно, также рано отказываться от удаленного режима работы.