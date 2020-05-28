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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:48
https://ria.ru/20200528/1572139416.html
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572135236_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_43435431ec10ce2db63595de1471ccec.jpg
РИА Новости

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

18:48 28.05.2020
44870
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
Он отметил, что каждый день в городе выявляют около двух-трех тысяч новых заболевших. При этом число госпитализированных хоть и снижается, но все равно составляет сотни тяжелобольных людей.
Масочный режим
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Собянин ужесточил масочный режим

"Не стоит забегать вперед"

Собянин заявил, что ситуация с эпидемией в столице "не такая радужная", поэтому не нужно "забегать вперед". Он также предупредил, что статистика смертей в мае от коронавируса будет выше, чем в апреле.
Мэр отметил, что чрезвычайно важно разобраться в причинах каждой смерти, как она была связана с хроническими заболеваниями.
"Почему это важно? Это позволяет спасать жизни", — сказал он.

Продление ограничений

Режим самоизоляции и пропусков в Москве продлится до 14 июня, однако ограничения смягчат уже с понедельника. Так, можно будет гулять по графику три раза в неделю. В частности, с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без каких-либо условий.
Кроме того, откроются непродуктивные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где не требуется длительный контакт с покупателем. Среди них прачечные, химчистки и ремонтные мастерские.
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По мнению властей, отменять масочный режим пока преждевременно, также рано отказываться от удаленного режима работы.
С начала эпидемии в стране заболели почти 380 тысяч человек, из них больше четырех тысяч умерли, более 150 тысяч выздоровели. В Москве выявили 173 497 случае заражения.
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Популярные комментарии
Вакцина это еще минимум 3-4 месяца разработки. Потом лет 5-7 минимум на всеобщие тесты, чтобы хотя бы по минимуму выявить все возможные побочные эффекты и осложнения. Ну и еще 1-2 года на производство вакцины. В итоге до 2030 года ходим в масках и по графику гуляем... Дядя Сережа, ты дурак? ©
28 мая, 19:15
rrmgt1
175140308
Это все заводик масочный покоя не даёт....а вообще сажать этого деятеля надо
28 мая, 19:16
ИПИван Петров
17840003
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