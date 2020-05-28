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2020-05-28T18:44
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Дебошира с рейса Сочи — Москва отправили под домашний арест
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РИА Новости

Дебошира с рейса Сочи — Москва отправили под домашний арест

18:44 28.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУказатели в зале терминала аэропорта "Домодедово"
Указатели в зале терминала аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Указатели в зале терминала аэропорта "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авиадебошира с рейса Сочи - Москва, которые напал на пассажира за устное замечание, отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в переросшем в драку конфликте на борту самолета Сочи - Москва. По данному факту было заведено дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
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"По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 24 мая пьяный подозреваемый на борту самолета напал на пассажира, который сделал ему устное замечание. Отмечается, что инцидент произошел после посадки самолета в столичном аэропорту Домодедово, куда судно прибыло из Сочи. Добавляется, что, матерясь, подозреваемый нанес множественные удары по голове, игнорируя замечания экипажа.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
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