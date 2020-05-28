Дебошира с рейса Сочи — Москва отправили под домашний арест

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в переросшем в драку конфликте на борту самолета Сочи - Москва. По данному факту было заведено дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
"По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 24 мая пьяный подозреваемый на борту самолета напал на пассажира, который сделал ему устное замечание. Отмечается, что инцидент произошел после посадки самолета в столичном аэропорту Домодедово, куда судно прибыло из Сочи. Добавляется, что, матерясь, подозреваемый нанес множественные удары по голове, игнорируя замечания экипажа.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.
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