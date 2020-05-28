В Петербурге смягчат ограничения из-за коронавируса с 1 июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 июня по 14 июня начнется первый этап по смягчению ранее введенных ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

В частности, использование масок и перчаток на улице будет носить рекомендательный характер. При этом использование этих средств защиты в общественных местах, транспорте и магазинах остается обязательным. Посещение кладбищ также разрешат только при условии ношения перчаток и масок.

Самоизоляция для жителей города старше 65 лет также будет носить рекомендательный характер.

По последним данным, в Петербурге выявили почти 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели около 5000 пациентов, 167 умерли.