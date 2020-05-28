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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:25
https://ria.ru/20200528/1572138509.html
В Петербурге смягчат ограничения из-за коронавируса с 1 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1036x0_80_0_0_367a116df7e2f00933b05f5c48715d9a.jpg
РИА Новости

В Петербурге смягчат ограничения из-за коронавируса с 1 июня

18:32 28.05.2020 (обновлено: 19:25 28.05.2020)
37342
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1 июня по 14 июня начнется первый этап по смягчению ранее введенных ограничений из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
В частности, использование масок и перчаток на улице будет носить рекомендательный характер. При этом использование этих средств защиты в общественных местах, транспорте и магазинах остается обязательным. Посещение кладбищ также разрешат только при условии ношения перчаток и масок.
Санкт-Петербург
Вчера, 16:12Распространение нового коронавируса
Более 630 тысяч жителей Петербурга обследовали на коронавирус
Самоизоляция для жителей города старше 65 лет также будет носить рекомендательный характер.
По последним данным, в Петербурге выявили почти 15 тысяч случаев заболевания COVID-19, выздоровели около 5000 пациентов, 167 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
Ахах. В Питере и так дураков носить маски на улице, нет... разрешил он.. :)))
28 мая, 20:20
Сергей Макаров
1640011
То есть только посещение кладбищ разрешат. Как бэ намекают
28 мая, 19:53
АНАлексей Некрасов
830001
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