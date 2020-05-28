Петербургские власти назвали сроки смягчения ограничений по COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Режим ограничений по коронавирусу в Петербурге будет смягчен с 1 по 14 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"В рамках предложений совета (Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции – ред.) на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен", - говорится в сообщении.
"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным городского оперштаба, на четверг в Петербурге подтверждены 14 846 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 383 случая. Выздоровели 4 783 человека, скончались 167.
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