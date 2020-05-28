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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:56
https://ria.ru/20200528/1572138171.html
Петербургские власти назвали сроки смягчения ограничений по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030130_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_377cc8de677cf9bc97e2569909828ddb.jpg
РИА Новости

Петербургские власти назвали сроки смягчения ограничений по COVID-19

18:27 28.05.2020 (обновлено: 18:56 28.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. Режим ограничений по коронавирусу в Петербурге будет смягчен с 1 по 14 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"В рамках предложений совета (Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции – ред.) на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен", - говорится в сообщении.
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"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По данным городского оперштаба, на четверг в Петербурге подтверждены 14 846 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 383 случая. Выздоровели 4 783 человека, скончались 167.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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