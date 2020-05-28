Вирусолог оценил возможность появления вакцины от COVID-19 в сентябре

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. К заявлениям о начале вакцинации от COVID-19 в сентябре следует относиться осторожнее, вакцина должна быть безопасной, поэтому сейчас не следует торопиться, заявил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
"Меня пугают вот эти заявления, что мы в сентябре можем начать массовую вакцинопрофилактику, я бы осторожнее относился к этому... мне кажется, что вряд ли нужно ориентироваться на сентябрь или даже октябрь, на конец этого года... Я призвал бы всех не торопиться", - сказал Зверев на онлайн-собрании научного совета РАН "Наука о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он уточнил, что в каждом проекте по созданию вакцины есть определенные нюансы и что-то может пойти не так.
"Нам нельзя попасть в ту ситуацию, которая случилась при создании вакцины против лихорадки денге, когда сотни человек умерли во время последней стадии клинических испытаний или то, что случилось с вакциной против ротавируса, когда были инвагинации кишечника у детей", - пояснил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.