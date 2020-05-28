Вирусолог оценил возможность появления вакцины от COVID-19 в сентябре

"Меня пугают вот эти заявления, что мы в сентябре можем начать массовую вакцинопрофилактику, я бы осторожнее относился к этому... мне кажется, что вряд ли нужно ориентироваться на сентябрь или даже октябрь, на конец этого года... Я призвал бы всех не торопиться", - сказал Зверев на онлайн-собрании научного совета РАН "Наука о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".