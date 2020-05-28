Киев включил Донбасс в план по децентрализации

"Есть одна проблема". Почему Киев сопротивляется миру в Донбассе МИД Украины сообщил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР. В эфире радио Sputnik глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал свой взгляд на ситуацию.