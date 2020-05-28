Киев включил Донбасс в план по децентрализации

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Перспективные планы по децентрализации регионов Украины, утвержденные кабинетом министров в среду, включают неподконтрольные Киеву территории Донбасса, но не включают Крым, сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.
"Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план", - сообщается на сайте.
Таким образом, подчеркнули в офисе, децентрализация "фактически выходит на финишную прямую".
Ранее украинский президент зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминался особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям. Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента. Зеленский внес на замену в Раду законопроект о децентрализации. Позднее документ раскритиковали посольства Канады, ФРГ и Швеции. Зеленский отозвал предложенный им проект изменений в конституцию страны в части децентрализации и направил законопроект на доработку. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что будет разработан новый законопроект о децентрализации с привлечением различных слоев общества и экспертной среды.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения