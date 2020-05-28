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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:23
https://ria.ru/20200528/1572135148.html
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572045345_0:238:3074:1967_1036x0_80_0_0_f1c183512377e622c886aaedcfc36782.jpg
РИА Новости

Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок

17:44 28.05.2020 (обновлено: 19:23 28.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Москве
Прохожие на улице в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Прохожие на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно инструкции, чтобы узнать расписание, необходимо выбрать нужный дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Объявления с графиками развесят в подъездах и положат в почтовые ящики, а также опубликуют на интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.
Масочный режим
Вчера, 02:08Распространение нового коронавируса
Собянин ужесточил масочный режим
Накануне Сергей Собянин объявил, что в столице режим самоизоляции и пропусков продлен до 14 июня. Но с понедельника москвичи смогут гулять согласно графику — три раза в неделю (два раза в будни, один — в выходные). Для этого не придется оформлять пропуска, а с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без ограничений.
При этом на прогулках также нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. По-прежнему нельзя пользоваться лавочками, беседками, площадками и другими объектами, чтобы снизить риск передачи коронавирусной инфекции. Радиус прогулки придется ограничить двумя километрами от места проживания, а при скоплении людей доступ на городские территории могут закрыть.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек, из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего погибли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Ведь до такой дури не додумались не в одной стране.
28 мая, 17:53
Олег 84
322901118
Ого, даже лагеря не строят, используют как есть...
28 мая, 17:58
Ушастыч Ушатаев
16791233114
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