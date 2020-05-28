Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок

Согласно инструкции, чтобы узнать расписание, необходимо выбрать нужный дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Объявления с графиками развесят в подъездах и положат в почтовые ящики, а также опубликуют на интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.