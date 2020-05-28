Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. График прогулок для жителей столицы появился на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
Согласно инструкции, чтобы узнать расписание, необходимо выбрать нужный дом на карте или вбить адрес в строку поиска. Объявления с графиками развесят в подъездах и положат в почтовые ящики, а также опубликуют на интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.
Накануне Сергей Собянин объявил, что в столице режим самоизоляции и пропусков продлен до 14 июня. Но с понедельника москвичи смогут гулять согласно графику — три раза в неделю (два раза в будни, один — в выходные). Для этого не придется оформлять пропуска, а с пяти до девяти утра выходить на улицу и заниматься спортом можно без ограничений.
При этом на прогулках также нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маски. По-прежнему нельзя пользоваться лавочками, беседками, площадками и другими объектами, чтобы снизить риск передачи коронавирусной инфекции. Радиус прогулки придется ограничить двумя километрами от места проживания, а при скоплении людей доступ на городские территории могут закрыть.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек, из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего погибли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.