В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об опасности вакцинации возбудили в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в СМИ появилось видео с уроженцем Таджикистана, который на своей странице в Instagram призвал мусульман отказаться от вакцинации.
"По версии следствия, 28 апреля 2020 года на территории Балахнинского района 40-летний гражданин под видом достоверного сообщения опубликовал в социальной сети видеообращение об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России. Возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками проводят комплекс следственных действий, направленных на фиксацию доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.