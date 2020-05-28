В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках

"По версии следствия, 28 апреля 2020 года на территории Балахнинского района 40-летний гражданин под видом достоверного сообщения опубликовал в социальной сети видеообращение об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России. Возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ", - говорится в сообщении регионального СУСК.