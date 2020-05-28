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2020-05-28T17:33
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В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках
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РИА Новости

В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках

17:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об опасности вакцинации возбудили в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее в СМИ появилось видео с уроженцем Таджикистана, который на своей странице в Instagram призвал мусульман отказаться от вакцинации.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"По версии следствия, 28 апреля 2020 года на территории Балахнинского района 40-летний гражданин под видом достоверного сообщения опубликовал в социальной сети видеообращение об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность органов здравоохранения России. Возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы УФСБ России по Нижегородской области. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками проводят комплекс следственных действий, направленных на фиксацию доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.
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