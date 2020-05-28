Собянин посетил резервный госпиталь для лечения COVID на Каширском шоссе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин посетил резервный госпиталь почти на 1,9 тысячу коек для лечения пациентов с коронавирусом, который развернут на базе автомобильного торгового центра "Москва" на Каширском шоссе на юге столицы.

"Это, по сути дела, высокотехнологичная клиника с серьезной аппаратурой, с медицинскими газами, с соответствующими информационными системами для создания электронных постов медсестер.... Внешне - такого высокого уровня больница. Я слышал мнение, что такие медицинские центры (во временных госпиталях - прим. ред.), которые мы создали, по качеству не уступают и даже значительно лучше больниц", - сказал Собянин в ходе осмотра госпиталя.

Главный врач городской клинической больницы имени Юдина, к которому приписан временный госпиталь в АТЦ, Ольга Папышева рассказала мэру, что для комфортного пребывания в госпитале пациентов и работы медиков учитывалось все моменты, вплоть до соответствия санитарных требованиям лифтов. "Нам удалось развести потоки пациентов, подготовить сотрудников для работников. Мы советовались с Роспотребнадзором , внимательно все прорабатывали", - сказала она.

Кроме того, Собянин сообщил, что создаваемые в Москве временные стационары оснащены по всем требованиям, которые предъявляют к госпиталям для моноинфекций. "Моноинфекция - это когда не много различных инфекций, а одна - коронавирус. Для таких госпиталей чем больше пространства, тем лучше. Чем больше обзор для медицинских работников, тем лучше, чтобы они постоянно мониторили и видели состояние. Каждая койка, каждое место для больного оснащено газовой подводкой медицинских газов. Есть реанимация, есть высокотехнологичное оборудование. Есть все", - сказал он.

Мэр отметил, что временные медицинские центры будут сохранены на случай второй волны заражений коронавирусной инфекцией. Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии, создание временных коронавирусных госпиталей позволяют сформировать резервный коечный фонд, благодаря которому есть возможности в оперативном порядке увеличивать объемы плановой медицинской помощи в больницах, мощности которых ранее были направлены на борьбу с коронавирусом.

Работы по созданию временного госпиталя в АТЦ "Москва" проводились с 29 апреля по 23 мая. Его площадь составила 31,8 тысячи квадратных метров, что позволило развернуть почти 1,9 тысячи коек, в том числе 57 противошоковых и 14 коек приемного отделения. Поступление пациентов будет организовано через приемное отделение с четырьмя смотровыми боксами, двумя процедурными и двумя врачебными зонами. Выписка будет осуществляться также через специальную зону. Для исследования биологического материала развернута временная лаборатория мощностью 2,5-3 тысяч проб в сутки. Также на территории госпиталя установлены пункты мойки и дезинфекции автомобилей скорой помощи. В материалах отмечается, что при необходимости в госпитале смогут работать до 950 специалистов.

Всего в настоящее время в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 23,6 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах, а также 4,5 тысячи коек в центрах долечивания и обсерваторах. Кроме того, на территории 17 городских больниц завершается строительство временных корпусов - до 5 тысяч коек.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон номер 75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре " Сокольники ", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва". Всего будет открыто порядка 10 тысяч коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и так далее).