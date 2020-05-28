Собянин посетил резервный госпиталь для лечения COVID на Каширском шоссе

Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов. "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов. "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3146 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.
Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3146 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.
Койко-места пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках, АТЦ "Москва" и в "Экспоцентре" их построят 6 штук.
Койко-места пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках, АТЦ "Москва" и в "Экспоцентре" их построят 6 штук.
Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. Например, на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. Например, на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, каждый с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, каждый с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 6 павильонов. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также двумя зонами выписки пациентов, ординаторскими на 27 врачей, лабораториями, 145 постами медсестер.
Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 6 павильонов. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также двумя зонами выписки пациентов, ординаторскими на 27 врачей, лабораториями, 145 постами медсестер.
Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов. "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3146 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.
Койко-места пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках, АТЦ "Москва" и в "Экспоцентре" их построят 6 штук.
Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. Например, на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, каждый с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 6 павильонов. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также двумя зонами выписки пациентов, ординаторскими на 27 врачей, лабораториями, 145 постами медсестер.