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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:33
https://ria.ru/20200528/1572133914.html
Собянин посетил резервный госпиталь для лечения COVID на Каширском шоссе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733677_0:104:3097:1846_1036x0_80_0_0_2a5d625f7f28d08b4bf98525b7c1ece3.jpg
РИА Новости

Собянин посетил резервный госпиталь для лечения COVID на Каширском шоссе

17:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил резервный госпиталь почти на 1,9 тысячу коек для лечения пациентов с коронавирусом, который развернут на базе автомобильного торгового центра "Москва" на Каширском шоссе на юге столицы.
"Это, по сути дела, высокотехнологичная клиника с серьезной аппаратурой, с медицинскими газами, с соответствующими информационными системами для создания электронных постов медсестер.... Внешне - такого высокого уровня больница. Я слышал мнение, что такие медицинские центры (во временных госпиталях - прим. ред.), которые мы создали, по качеству не уступают и даже значительно лучше больниц", - сказал Собянин в ходе осмотра госпиталя.
Дополнительное усиление: временные госпитали в Москве почти готовы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПереформатирование крупных объектов под больницы необходимо на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во временные госпитали также будут направлять пациентов с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться дома, например, живут в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из группы риска.
Рабочие строят временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве
1 из 8
Переформатирование крупных объектов под больницы необходимо на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во временные госпитали также будут направлять пациентов с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться дома, например, живут в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из группы риска.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов. "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Строительство временного госпиталя для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве
2 из 8

Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов. "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3146 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве
3 из 8

Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3146 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Койко-места пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках, АТЦ "Москва" и в "Экспоцентре" их построят 6 штук.

Ледовый дворец Крылатское в котором размещен временный госпиталь для пациентов с COVID-19
4 из 8

Койко-места пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках, АТЦ "Москва" и в "Экспоцентре" их построят 6 штук.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВсе временные госпитали разделят на "чистые" и "грязные" зоны с помощью санпропускника. Это специальный шлюз, которые препятствует распространению инфекции. Пациенты будут поступать сюда через приемные отделения со смотровыми боксами, процедурными и врачебными зонами, в которых одновременно смогут работать несколько специалистов. Для выписки пациентов также подготовят специальные зоны.
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве
5 из 8
Все временные госпитали разделят на "чистые" и "грязные" зоны с помощью санпропускника. Это специальный шлюз, которые препятствует распространению инфекции. Пациенты будут поступать сюда через приемные отделения со смотровыми боксами, процедурными и врачебными зонами, в которых одновременно смогут работать несколько специалистов. Для выписки пациентов также подготовят специальные зоны.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. Например, на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве
6 из 8

Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. Например, на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, каждый с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

Рабочие строят временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве
7 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, каждый с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 6 павильонов. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также двумя зонами выписки пациентов, ординаторскими на 27 врачей, лабораториями, 145 постами медсестер.

Рабочие строят временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Центральном выставочном комплексе (ЦВК) Экспоцентр в Москве
8 из 8

Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 6 павильонов. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также двумя зонами выписки пациентов, ординаторскими на 27 врачей, лабораториями, 145 постами медсестер.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 8
Переформатирование крупных объектов под больницы необходимо на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во временные госпитали также будут направлять пациентов с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться дома, например, живут в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из группы риска.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 8

Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов. "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3146 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Койко-места пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках, АТЦ "Москва" и в "Экспоцентре" их построят 6 штук.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 8
Все временные госпитали разделят на "чистые" и "грязные" зоны с помощью санпропускника. Это специальный шлюз, которые препятствует распространению инфекции. Пациенты будут поступать сюда через приемные отделения со смотровыми боксами, процедурными и врачебными зонами, в которых одновременно смогут работать несколько специалистов. Для выписки пациентов также подготовят специальные зоны.
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. Например, на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 8

В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, каждый с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 6 павильонов. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также двумя зонами выписки пациентов, ординаторскими на 27 врачей, лабораториями, 145 постами медсестер.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Главный врач городской клинической больницы имени Юдина, к которому приписан временный госпиталь в АТЦ, Ольга Папышева рассказала мэру, что для комфортного пребывания в госпитале пациентов и работы медиков учитывалось все моменты, вплоть до соответствия санитарных требованиям лифтов. "Нам удалось развести потоки пациентов, подготовить сотрудников для работников. Мы советовались с Роспотребнадзором, внимательно все прорабатывали", - сказала она.
Кроме того, Собянин сообщил, что создаваемые в Москве временные стационары оснащены по всем требованиям, которые предъявляют к госпиталям для моноинфекций. "Моноинфекция - это когда не много различных инфекций, а одна - коронавирус. Для таких госпиталей чем больше пространства, тем лучше. Чем больше обзор для медицинских работников, тем лучше, чтобы они постоянно мониторили и видели состояние. Каждая койка, каждое место для больного оснащено газовой подводкой медицинских газов. Есть реанимация, есть высокотехнологичное оборудование. Есть все", - сказал он.
Мэр отметил, что временные медицинские центры будут сохранены на случай второй волны заражений коронавирусной инфекцией. Как уточняется в материалах пресс-службы мэрии, создание временных коронавирусных госпиталей позволяют сформировать резервный коечный фонд, благодаря которому есть возможности в оперативном порядке увеличивать объемы плановой медицинской помощи в больницах, мощности которых ранее были направлены на борьбу с коронавирусом.
Строительство временного госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией в павильоне № 75 на ВДНХ в Москве
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Как в Москве возводят временные госпитали
Работы по созданию временного госпиталя в АТЦ "Москва" проводились с 29 апреля по 23 мая. Его площадь составила 31,8 тысячи квадратных метров, что позволило развернуть почти 1,9 тысячи коек, в том числе 57 противошоковых и 14 коек приемного отделения. Поступление пациентов будет организовано через приемное отделение с четырьмя смотровыми боксами, двумя процедурными и двумя врачебными зонами. Выписка будет осуществляться также через специальную зону. Для исследования биологического материала развернута временная лаборатория мощностью 2,5-3 тысяч проб в сутки. Также на территории госпиталя установлены пункты мойки и дезинфекции автомобилей скорой помощи. В материалах отмечается, что при необходимости в госпитале смогут работать до 950 специалистов.
Всего в настоящее время  в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 23,6 тысячи коек в городских, федеральных и частных стационарах, а также 4,5 тысячи коек в центрах долечивания и обсерваторах. Кроме того, на территории 17 городских больниц завершается строительство временных корпусов - до 5 тысяч коек.
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Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в столице в настоящее время разворачивают пять временных коронавирусных госпиталей на базе крупных выставочных центров, включая павильон номер 75 на ВДНХ. Временные госпитали для приема больных с коронавирусной инфекцией будут также развернуты в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре "Сокольники", Ледовом дворце "Крылатское" и АТЦ "Москва". Всего будет открыто порядка 10 тысяч коек, предназначенных для долечивания пациентов, которые уже идут на поправку. Кроме того, во временные госпитали будут направляться пациенты с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться в домашних условиях (проживание в общежитии, в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из групп риска и так далее).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМосква
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