Дополнительное усиление: временные госпитали в Москве почти готовы

Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 19 залов в 6 павильонах. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также пять зон выписки пациентов, ординаторская на 210 врачей, лаборатория, 38 постов медсестер.