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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-17T11:51
https://ria.ru/20200517/1571571010.html
Дополнительное усиление: временные госпитали в Москве почти готовы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/11/1571570588_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d9e3b533b6a84f3548ba16ad2bf88e0.jpg
РИА Новости

Дополнительное усиление: временные госпитали в Москве почти готовы

11:51 17.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПереформатирование крупных объектов под больницы необходимо на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во временные госпитали также будут направлять пациентов с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться дома, например, живут в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из группы риска.
Рабочие строят временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве
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Переформатирование крупных объектов под больницы необходимо на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, во временные госпитали также будут направлять пациентов с относительно легкой формой течения заболевания, которые по объективным причинам не могут лечиться дома, например, живут в общежитии или в одной квартире с пожилыми родственниками и другими лицами из группы риска.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВременные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Строительство временного госпиталя для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве
2 из 8
Временные больницы оборудуют так же, как и обычные стационары. Новые госпитали будут обеспечены электричеством, теплом, вентиляцией, всеми необходимыми системами подачи медицинских газов (в том числе и кислородными аппаратами). "Объекты можно быстро переоборудовать под новые задачи. Есть электричество, вода, тепло, все возможности, чтобы создать нормальное лечебное учреждение", - рассказывал ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГоспитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3 798 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве
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Госпитали займут общую площадь порядка 200-250 тысяч квадратных метров. Крупнейшей из временных больниц станет "Экспоцентр" на Красной Пресне, там смогут разместиться 3 798 пациентов. В Крылатском - 1305 мест, на ВДНХ - 1 779, в Сокольниках - 1 230, в АТЦ "Москва" на Каширском шоссе - около 2000. Все койки оборудуют необходимыми системами подачи медицинских газов, в том числе и кислородными аппаратами. Для их работы установят около 30 газогенераторных установок и обеспечат подачу 200 кубометров газа.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПалаты пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках и в "Экспоцентре" их построят 5 штук.
Ледовый дворец Крылатское в котором размещен временный госпиталь для пациентов с COVID-19
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Палаты пациентов оборудуют кнопкой вызова медперсонала и кислородной подводкой, поставят необходимую мебель. Также в коронавирусных корпусах сделают душевые кабины, санузлы и умывальники. Подачу кислорода будут осуществлять кислородные станции – всего в Крылатском, на ВДНХ, в Сокольниках и в "Экспоцентре" их построят 5 штук.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВсе временные госпитали разделят на "чистые" и "грязные" зоны с помощью санпропускника. Это специальный шлюз, которые препятствует распространению инфекции. Пациенты будут поступать сюда через приемные отделения со смотровыми боксами, процедурными и врачебными зонами, в которых одновременно смогут работать несколько специалистов. Для выписки пациентов также подготовят специальные зоны.
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве
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Все временные госпитали разделят на "чистые" и "грязные" зоны с помощью санпропускника. Это специальный шлюз, которые препятствует распространению инфекции. Пациенты будут поступать сюда через приемные отделения со смотровыми боксами, процедурными и врачебными зонами, в которых одновременно смогут работать несколько специалистов. Для выписки пациентов также подготовят специальные зоны.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. При этом на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве
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Обустройство коронавирусных центров предполагает отдельные заезды для медицинского транспорта. Машины скорой помощи после доставки больных будут отправляться на дезинфекцию. При этом на ВДНХ автомобили будут обрабатывать одновременно на 4 постах.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
Рабочие строят временный госпиталь для пациентов с COVID-19 на территории выставочного центра Сокольники в Москве
7 из 8
В новых госпиталях будут строго соблюдаться требования по безопасности как для медицинского персонала, так и для больных. Больницы "поделят" на блоки на 30-40 коек, состоящие из четырех палат, каждая с постом для медицинской сестры. Созданы будут также и отдельные шоковые палаты для лечения тяжелых больных.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 19 залов в 6 павильонах. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также пять зон выписки пациентов, ординаторская на 210 врачей, лаборатория, 38 постов медсестер.
Рабочие строят временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Центральном выставочном комплексе (ЦВК) Экспоцентр в Москве
8 из 8
Самые масштабные работы идут в "Экспоцентре" на Красной Пресне, где для нужд медицины задействуют 19 залов в 6 павильонах. Один из них приспособят для размещения служб социальной защиты и психологической помощи. Другой превратится в полностью чистую зону для работы персонала с устройством санитарного пропускника. На территории комплекса обустроят 14 приемных отделений с 33 смотровыми боксами и 8 процедурными кабинетам, а также пять зон выписки пациентов, ординаторская на 210 врачей, лаборатория, 38 постов медсестер.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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