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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:30
https://ria.ru/20200528/1572133741.html
Джонсон призвал страны объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354343_0:0:2733:1537_1036x0_80_0_0_229950759ba5ab594473cdc0f3b1069a.jpg
РИА Новости

Джонсон призвал страны объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19

17:30 28.05.2020
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ООН, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал государства объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса и в процессе восстановления после нее.
Его видеообращение было показано в ходе мероприятия высокого уровня, посвященного финансированию развития в эпоху COVID-19 и после. Конференция организована ООН.
Как указал Джонсон, "пока ни у одной страны нет ключей к победе в борьбе с невидимым врагом".
"Если мы хотим победить COVID-19, достичь глобального восстановления и избежать пандемии в будущем, мы должны работать вместе", - сказал Джонсон.
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По его словам, сегодня наиболее срочная задача - стабилизировать мировую экономику и разработать вакцину.
"Великобритания вложила почти миллиард долларов в международные усилия", - отметил он.
Премьер сказал, что Британия предоставила до 150 миллионов фунтов в МВФ, чтобы помочь развивающимся странам справиться с экономическими последствиями пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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