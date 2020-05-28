Джонсон призвал страны объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя

© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя

ООН, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал государства объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса и в процессе восстановления после нее.

Его видеообращение было показано в ходе мероприятия высокого уровня, посвященного финансированию развития в эпоху COVID-19 и после. Конференция организована ООН

Как указал Джонсон, "пока ни у одной страны нет ключей к победе в борьбе с невидимым врагом".

"Если мы хотим победить COVID-19, достичь глобального восстановления и избежать пандемии в будущем, мы должны работать вместе", - сказал Джонсон.

По его словам, сегодня наиболее срочная задача - стабилизировать мировую экономику и разработать вакцину.

"Великобритания вложила почти миллиард долларов в международные усилия", - отметил он.

Премьер сказал, что Британия предоставила до 150 миллионов фунтов в МВФ , чтобы помочь развивающимся странам справиться с экономическими последствиями пандемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.