Джонсон призвал страны объединить усилия в борьбе с пандемией COVID-19

ООН, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал государства объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса и в процессе восстановления после нее.
Его видеообращение было показано в ходе мероприятия высокого уровня, посвященного финансированию развития в эпоху COVID-19 и после. Конференция организована ООН.
Как указал Джонсон, "пока ни у одной страны нет ключей к победе в борьбе с невидимым врагом".
"Если мы хотим победить COVID-19, достичь глобального восстановления и избежать пандемии в будущем, мы должны работать вместе", - сказал Джонсон.
По его словам, сегодня наиболее срочная задача - стабилизировать мировую экономику и разработать вакцину.
"Великобритания вложила почти миллиард долларов в международные усилия", - отметил он.
Премьер сказал, что Британия предоставила до 150 миллионов фунтов в МВФ, чтобы помочь развивающимся странам справиться с экономическими последствиями пандемии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.