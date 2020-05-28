Экс-начальника московского СИЗО оштрафовали за незаконное ношение наград

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 370 в Мировой судья судебного участка № 370 в Москве на тысячу рублей оштрафовал бывшего начальника одного из столичных СИЗО Леонида Ногтича за незаконное ношение формы ФСИН России, медали "За отвагу" и ордена "За заслуги перед Отечеством", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ногтич в 2006 году попал в заголовки газет, когда в его следственном изоляторе произошло ЧП – трое заключенных, осужденных на большие сроки за убийство и разбой, захватили на территории СИЗО заложников, в том числе и самого начальника. В 2008 году по состоянию здоровья полковник ушел с вышеуказанного поста в отставку.

Как следует из текста решения, административное производство, обернувшееся штрафом, было возбуждено после обращения в столичную прокуратуру заместителя начальника Управления "М" ФСБ России. Проверка по данному факту выявила, что Ногтич незаконно "осуществляет ношение форменной одежды с символикой ФСИН Российской Федерации и погонами генерал-майора, медалью "За отвагу" и орденом "За заслуги перед Отечеством".

Нарушение было совершено на платформе социальной сети " Одноклассники ". Правоохранители обнаружили, что в профиле Ногтича имеются фотографии его самого в форме ФСИН старого образца с погонами, соответствующими воинскому званию генерал-майор. РИА Новости удалось ознакомиться с этими снимками - на них бывший начальник СИЗО позирует вместе с парой десятков людей в гражданском на фоне крыльца гимназии №1 города Слуцка. Судя по их праздничному настроению и нарядам можно предположить, что на снимках запечатлена встреча выпускников школы.

Сам полковник не стал отрицать проступок и признался суду, что его одурачили. По словам Ногтича, двое его бывших руководителей пригласили его на вручение погон и присвоение классного чина, тогда же в личное пользование ему передали форменный мундир. Мужчину не смутило, что на тот момент он уже давно не состоял на службе, так как процедура присвоения чина показалась ему настоящей. Ногтич заключил, что впоследствии сжег все награды, удостоверения и форму, следует из решения суда.

"Суд признал Ногтича виновным в незаконном ношении государственных наград и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей", - рассказали агентству в суде.

Трое заключенных 4 сентября 2006 года захватили в заложники 15 сотрудников СИЗО в Капотне (тогда - следственный изолятор № 9 Московской области, сейчас - следственный изолятор № 7 УФСИН России по г. Москве), в том числе его начальника Леонида Ногтича. В результате проведенной операции все заложники были освобождены. Никто из них не пострадал.