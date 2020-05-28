Первые 50 тысяч яблонь и кленов зацвели в новом питомнике в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первые 50 тысяч деревьев зацвели в новом питомнике декоративных растений в подмосковных Бронницах, сообщил телеканал "360".

В питомнике Московской области высадили яблони, вишни, березы, клены, дубы и вязы. Вскоре к этим деревьям добавятся необычные хвойные растения.

"Плодовые деревья там уже зацвели. Благодаря этому проекту мы планируем обеспечить рынок потребителей качественным и разнообразным посадочным материалом", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Питомник даст около 35 тысяч декоративных растений и кустарников в год. Благодаря этому можно будет озеленить Подмосковье и города в других регионах.

В новый проект инвестировали 112 миллионов рублей. Его реализация создаст свыше 20 рабочих мест для жителей Бронниц.

Инвестиционный проект заработал в конце января. Соглашение подписано с правительством Московской области.