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Новости Подмосковья
2020-05-28T17:09
https://ria.ru/20200528/1572132487.html
Первые 50 тысяч яблонь и кленов зацвели в новом питомнике в Подмосковье
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РИА Новости

Первые 50 тысяч яблонь и кленов зацвели в новом питомнике в Подмосковье

17:09 28.05.2020
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© РИА Новости / Валерий МоревЦветение яблони
Цветение яблони
© РИА Новости / Валерий Морев
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первые 50 тысяч деревьев зацвели в новом питомнике декоративных растений в подмосковных Бронницах, сообщил телеканал "360".
В питомнике Московской области высадили яблони, вишни, березы, клены, дубы и вязы. Вскоре к этим деревьям добавятся необычные хвойные растения.

"Плодовые деревья там уже зацвели. Благодаря этому проекту мы планируем обеспечить рынок потребителей качественным и разнообразным посадочным материалом", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Питомник даст около 35 тысяч декоративных растений и кустарников в год. Благодаря этому можно будет озеленить Подмосковье и города в других регионах.
В новый проект инвестировали 112 миллионов рублей. Его реализация создаст свыше 20 рабочих мест для жителей Бронниц.
Инвестиционный проект заработал в конце января. Соглашение подписано с правительством Московской области.
Сейчас в Подмосковье активно занимаются благоустройством, там действует программа "Формирование комфортной городской среды". В регионе озеленяют парки, площади и улицы. Например, уже преобразилась набережная реки Серебрянки в Пушкине. А в Зарайске озеленили парк "Беспятовская роща". В 2019 году по программе уже преобразовали 55 общественных мест, на 2020-й запланирован еще 41 проект.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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