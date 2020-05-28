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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:08
https://ria.ru/20200528/1572132391.html
В МИД назвали число россиян, вернувшихся из-за рубежа
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571640315_80:0:2841:1553_1036x0_80_0_0_62a08927ca5b1b701bba1a29426eebb9.jpg
РИА Новости

В МИД назвали число россиян, вернувшихся из-за рубежа

17:08 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Самолеты российских авиакомпаний за последнюю неделю доставили из-за рубежа более 4 тысяч человек, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"За последнюю неделю самолетами российских авиакомпаний, естественно, во взаимодействии и в плотном сотрудничестве всех российских ведомств, которые участвуют в этой работе, …было вывезено без малого 4 тысячи человек. Всего с момента действующего алгоритма - он был введен и учрежден с начала апреля - содействие в возвращении на родину получили более 22 тысяч человек", - сказала Захарова на брифинге в четверг, уточнив, что в эти данные не включены россияне, которые вернулись на родину бортами иностранных авиакомпаний.
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"А это, опять же, сотни россиян, которые смогли вернуться на родину при содействии российского государства", - пояснила представитель МИД.
Захарова добавила, что график рейсов на ближайшую неделю уже сформирован.
"Он также, подчеркну, пополняется, дополняется и корректируется с учетом актуальной ситуации. Итак, запланированы полеты в Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Германию. В такие города, как Париж, Лондон, Дели, Майами, Сеул, Гуанчжоу, Каир", - уточнила представитель ведомства.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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