В МИД назвали число россиян, вернувшихся из-за рубежа

"За последнюю неделю самолетами российских авиакомпаний, естественно, во взаимодействии и в плотном сотрудничестве всех российских ведомств, которые участвуют в этой работе, …было вывезено без малого 4 тысячи человек. Всего с момента действующего алгоритма - он был введен и учрежден с начала апреля - содействие в возвращении на родину получили более 22 тысяч человек", - сказала Захарова на брифинге в четверг, уточнив, что в эти данные не включены россияне, которые вернулись на родину бортами иностранных авиакомпаний.