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Культура
2020-05-28T17:29
https://ria.ru/20200528/1572130826.html
Куклачев призвал звезд "срезать свой жир"
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РИА Новости

Куклачев призвал звезд "срезать свой жир"

16:50 28.05.2020 (обновлено: 17:29 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоздатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
Создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Создатель и руководитель Театра кошек Юрий Куклачев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Дрессировщик и артист Юрий Куклачев прокомментировал изданию "Собеседник" слова продюсера Иосифа Пригожина о "чудовищном" положении российских звезд.

"Пусть те звезды, что жалуются на отсутствие заработка, срежут свой жир", — сказал он.

Куклачев отметил, что артисты привыкли "хапать миллионы", поэтому им нужно остановиться. При этом, по его словам, многим людям сейчас "вообще кушать нечего".
"А на то, что артисты жалуются, вы не обращайте внимания!" — добавил Куклачев.
Он призвал артистов перестать петь под фонограмму, а то они берут "огромные день за выступления, а сами мозги людям пудрят".
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Ранее между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт, после того как продюсер заявил, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Шнуров несколько раз критиковал Пригожина, а продюсер заявил, что тому не избежать "мужского разговора" и придется извиниться перед Валерией, которую он упоминал в своих стихах.
О тяжелом положении артистов говорил и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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