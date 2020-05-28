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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:08
https://ria.ru/20200528/1572130652.html
Для поездки в отдаленные магазины в Москве будет нужен пропуск
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120277_0:310:3090:2048_1036x0_80_0_0_4287266e0381b252b23ed61c5de3ac29.jpg
РИА Новости

Для поездки в отдаленные магазины в Москве будет нужен пропуск

16:43 28.05.2020 (обновлено: 18:08 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДезинфекция Казанского вокзала в Москве
Дезинфекция Казанского вокзала в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Жителям Москвы нужно будет оформить цифровой пропуск для поездки в непроводольственные магазины, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы "Время покажет".
При этом если нужный магазин находится в пешей доступности, то пропуск не нужен. Для поездки на машине или общественном транспорте нужен пропуск "на иные цели", его можно получить два раза в неделю.

Продление ограничений

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самизоляции в городе до 14 июня. Тем не менее, с 1 июня жители столицы смогут гулять на улице три раза в неделю (с пяти до девяти утра на улицу можно выходить без ограничений).
Масочный режим
Вчера, 02:08Распространение нового коронавируса
Собянин ужесточил масочный режим
По мнению властей, отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей пока нельзя.
Позднее Собянин заявил, что ограничения в городе скорее всего будут действовать, пока не появится вакцина от вируса.

Коронавирус в России

Роспотребнадзор, в свою очередь, утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Постановление опубликовано на официально на интернет-портале правовой информации.
Так, документ предполагает соблюдение самоизоляции на две недели прибывших из регионов, неблагополучных по коронавирусу.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек. Из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего умерли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
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