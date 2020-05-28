Для поездки в отдаленные магазины в Москве будет нужен пропуск

При этом если нужный магазин находится в пешей доступности, то пропуск не нужен. Для поездки на машине или общественном транспорте нужен пропуск "на иные цели", его можно получить два раза в неделю.

Продление ограничений

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самизоляции в городе до 14 июня. Тем не менее, с 1 июня жители столицы смогут гулять на улице три раза в неделю (с пяти до девяти утра на улицу можно выходить без ограничений).

По мнению властей, отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей пока нельзя.

Позднее Собянин заявил, что ограничения в городе скорее всего будут действовать, пока не появится вакцина от вируса.

Коронавирус в России

Роспотребнадзор , в свою очередь, утвердил санитарно-эпидемиологические правила профилактики COVID-19 в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. Постановление опубликовано на официально на интернет-портале правовой информации.

Так, документ предполагает соблюдение самоизоляции на две недели прибывших из регионов, неблагополучных по коронавирусу.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек. Из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего умерли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.