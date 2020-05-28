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75 лет Великой Победы
2020-05-28T18:59
https://ria.ru/20200528/1572130344.html
СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма
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РИА Новости

СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма

16:38 28.05.2020 (обновлено: 18:59 28.05.2020)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. СК России предъявил обвинения еще трем фигурантам уголовных дел о реабилитации нацизма во время онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Она уточнила, что это Вячеслав Круглов, Андрей Шабанов и Даниил Симанов, проживающие в Ульяновске, Самаре и Перми соответственно.
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"В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия", — добавила Петренко.
По данным следствия, 4 мая Круглов зашел в приложение "Бессмертный полк онлайн" и "оформил заявку с фотоизображением фюрера Адольфа Гитлера".
Так же поступил и Шабанов.
Эти действия следствие расценивает как "одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала".
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Симанов 9 мая оформил заявку на участие в "Бессмертном полку" с фотографией Андрея Власова, участвовавшего в боях Великой Отечественной войны на стороне нацистской Германии, которого суд признал изменником родины.
Отмечается, что обвиняемый знал об этом, его действия квалифицируют как "распространение выражающих явное публичное неуважение сведений о Днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества".
Шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн прошло 9 мая. Среди фотографий ветеранов злоумышленники разместили снимки нацистских преступников — Гитлера, рейхсфюрера СС Гиммлера и других.
В СК России сообщили, что установили IP-адреса и личности подозреваемых, среди них более десяти россиян и несколько десятков иностранцев.
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75 лет Великой ПобедыСветлана ПетренкоУльяновскПермьСССРБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
Популярные комментарии
Надо не исполнителей сажать а организаторов и их американских кураторов.
28 мая, 17:42
СССергей Смирнов
7212170017
Ну и? Кого нибудь из этих "вандалов"реально посадят? Или помурыжат и отпустят с извинениями?
28 мая, 17:01
Руслан Якубик
36111042
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