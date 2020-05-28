СК предъявил обвинение фигурантам дел о реабилитации нацизма

"В ходе допроса по обстоятельствам произошедшего Круглов и Симанов признали свою вину. Обвиняемый Шабанов свою вину не признал и в содеянном не раскаялся. Вместе с тем следствием получены достаточные доказательства, изобличающие его преступные действия", — добавила Петренко.