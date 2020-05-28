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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:18
https://ria.ru/20200528/1572128656.html
В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 3,5 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571458952_0:0:2051:1154_1036x0_80_0_0_352cf126841600c736e556197a38a987.jpg
РИА Новости

В Таджикистане число случаев коронавируса превысило 3,5 тысячи

16:18 28.05.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевМужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 28 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Число выявленных случаев коронавируса в Таджикистане в четверг достигло 3563, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В Таджикистане на вечер четверга число больных коронавирусом увеличилось на 139 человек, достигнув 3563", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, от COVID-19 за минувшие сутки вылечились 99 человек, с начала пандемии - 1674, число умерших остается прежним - 47 человек.
По данным Минздрава, в стране 2322 человека находится под наблюдением врачей.
Для обеспечения качественного обслуживания пациентов Минздравом создан Интеллектуальный медицинский центр, специалисты министерства, известные ученые сферы медицины оказывают непосредственную консультативную помощь нуждающимся посредством современных технологий.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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