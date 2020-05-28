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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:15
https://ria.ru/20200528/1572128502.html
ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dcb5b7db4a8820ceb7b7852b24500765.jpg
РИА Новости

ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса

16:15 28.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории, где разрабатывают вакцину от коронавируса
Сотрудница лаборатории, где разрабатывают вакцину от коронавируса
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории, где разрабатывают вакцину от коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Антивакцинальное лобби и прежде всего сейчас разные фейки, которые идут про вакцину и вакцинацию, будут очень вредить любому поведению населения в отношении к системе здравоохранения, не только к вакцинации. Очень важно проводить исследования и понимать, что волнует население", - сказала Вуйнович в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня".
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По ее словам, движение противников вакцинации разрастается, так как сейчас модно быть диссидентом и быть против того, "что идет из центра".
"Одна медицинская система не может с этим бороться. ВОЗ запустила на русском языке свой сайт, я каждый день расстраиваюсь, когда читаю там, что вакцина будет убивать людей и будет вредить, хотя мы все знаем, что вакцина на самом деле – это самая главная мера общественного здравоохранения, которая позволила современному миру сохранять жизни детей, продолжительность жизни, снизить инвалидность", - отметила представитель Всемирной организации здравоохранения.
Она подчеркнула, что необходимо подключить экспертов разных профилей, чтобы они позволили населению сказать, что их так беспокоит в вопросе вакцинации.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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