ВОЗ предупредила об опасности фейков о вакцине от коронавируса

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения ( Антивакцинальное лобби и разные фейки про будущую вакцину против коронавируса будут портить отношение населения как к самой вакцинации, так и к системе здравоохранения, считает представитель Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) в РФ Мелита Вуйнович

"Антивакцинальное лобби и прежде всего сейчас разные фейки, которые идут про вакцину и вакцинацию, будут очень вредить любому поведению населения в отношении к системе здравоохранения, не только к вакцинации. Очень важно проводить исследования и понимать, что волнует население", - сказала Вуйнович в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня".

По ее словам, движение противников вакцинации разрастается, так как сейчас модно быть диссидентом и быть против того, "что идет из центра".

"Одна медицинская система не может с этим бороться. ВОЗ запустила на русском языке свой сайт, я каждый день расстраиваюсь, когда читаю там, что вакцина будет убивать людей и будет вредить, хотя мы все знаем, что вакцина на самом деле – это самая главная мера общественного здравоохранения, которая позволила современному миру сохранять жизни детей, продолжительность жизни, снизить инвалидность", - отметила представитель Всемирной организации здравоохранения.

Она подчеркнула, что необходимо подключить экспертов разных профилей, чтобы они позволили населению сказать, что их так беспокоит в вопросе вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.