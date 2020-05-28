Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В пресс-службе компании "Региональные самолеты", которая производит Sukhoi Superjet 100, рассказали подробности посадки воздушного судна в Шереметьево.
"Отказа двигателя не было. Сработал датчик температуры, и пилоты согласно протоколу отключили двигатель и штатно посадили самолет в пункте назначения".
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в 13:07 в московском аэропорту Шереметьево приземлился SSJ100 с неисправностью двигателя.
По его словам, посадка прошла штатно, но во время полета экипаж заметил проблему с правым двигателем.
По данным собеседника агентства, пассажиров на борту не было, самолет перебазировали из аэропорта Жуковского в Шереметьево.
В феврале стало известно, что производитель SSJ100 компания "Гражданские самолеты Сухого" стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты".
5 мая 2019, 21:24ЧП в ШереметьевоCамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)