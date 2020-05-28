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2020-05-28T18:44
https://ria.ru/20200528/1572127967.html
Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево
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РИА Новости

Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево

16:07 28.05.2020 (обновлено: 18:44 28.05.2020)
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В пресс-службе компании "Региональные самолеты", которая производит Sukhoi Superjet 100, рассказали подробности посадки воздушного судна в Шереметьево.
"Отказа двигателя не было. Сработал датчик температуры, и пилоты согласно протоколу отключили двигатель и штатно посадили самолет в пункте назначения".
Фюзеляж российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100
"Региональные самолеты"
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в 13:07 в московском аэропорту Шереметьево приземлился SSJ100 с неисправностью двигателя.
По его словам, посадка прошла штатно, но во время полета экипаж заметил проблему с правым двигателем.
По данным собеседника агентства, пассажиров на борту не было, самолет перебазировали из аэропорта Жуковского в Шереметьево.
В феврале стало известно, что производитель SSJ100 компания "Гражданские самолеты Сухого" стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты".
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая 2019, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
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Иркут (корпорация)Sukhoi SuperjetМоскваПроисшествия
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