Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В пресс-службе компании "Региональные самолеты", которая производит Sukhoi В пресс-службе компании "Региональные самолеты", которая производит Sukhoi Superjet 100, рассказали подробности посадки воздушного судна в Шереметьево.

"Отказа двигателя не было. Сработал датчик температуры, и пилоты согласно протоколу отключили двигатель и штатно посадили самолет в пункте назначения". "Региональные самолеты"

Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в 13:07 в московском аэропорту Шереметьево приземлился SSJ100 с неисправностью двигателя.

По его словам, посадка прошла штатно, но во время полета экипаж заметил проблему с правым двигателем.

По данным собеседника агентства, пассажиров на борту не было, самолет перебазировали из аэропорта Жуковского в Шереметьево.