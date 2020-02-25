"Гражданские самолеты Сухого" стали называться "Региональные самолеты"

"С 1 января 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО "ГСС" было присоединено к ПАО "Корпорация "Иркут". Это решение акционеры АО "ГСС" приняли 27 июня 2019 года. Филиал ПАО "Корпорация "Иркут"" — "Региональные самолеты" продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов", - говорится на сайте компании.