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"Гражданские самолеты Сухого" стали называться "Региональные самолеты"
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РИА Новости

"Гражданские самолеты Сухого" стали называться "Региональные самолеты"

15:58 25.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (производитель самолета Sukhoi Superjet 100) стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты", следует из информации на сайте компании.
ГСС ранее прекратила деятельность в качестве отдельного юридического лица.
"С 1 января 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО "ГСС" было присоединено к ПАО "Корпорация "Иркут". Это решение акционеры АО "ГСС" приняли 27 июня 2019 года. Филиал ПАО "Корпорация "Иркут"" — "Региональные самолеты" продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов", - говорится на сайте компании.
Совет директоров ОАК в апреле 2019 года принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и еще две дочерние компании к ПАО "Корпорация "Иркут".
ОАК в феврале 2020 года сообщала, что завершает формирование дивизиона гражданской авиации, урегулирование существующих внутригрупповых обязательств и завершение формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы до конца года.
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Иркут (корпорация)Экономика
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