Жителя Кубани осудили за наезд на полицейского на карантинном посту

"Получив законный отказ, подсудимый совершил наезд автомобилем на ногу сотрудника полиции, а когда тот попытался просунуть руку через водительское окно и открыть дверь, ударил правоохранителя несколько раз по руке. Затем, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, подсудимый протянул его автомобилем не менее 5 метров… Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - добавляется в релизе. Приговор в законную силу не вступил.