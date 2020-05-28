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2020-05-28T16:01
https://ria.ru/20200528/1572127410.html
Жителя Кубани осудили за наезд на полицейского на карантинном посту
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РИА Новости

Жителя Кубани осудили за наезд на полицейского на карантинном посту

16:01 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Житель Кубани, занимавшийся пассажирскими перевозками без разрешения во время самоизоляции, получил полгода колонии за то, что на карантинном посту наехал на ногу полицейского, зажал ему руку стеклом и протащил несколько метров, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Армавирский городской суд вынес приговор по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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"В суде установлено, что в период действия на территории Краснодарского края ограничительных мероприятий, связанных с распространением короновирусной инфекции, подсудимый занимался пассажирскими перевозками без соответствующих разрешительных документов. Седьмого апреля 2020 года он, перевозя пассажиров из Новокубанска в Армавир, подъехал к временному (передвижному) посту, расположенному в городе Армавир, где был остановлен сотрудником полиции для проверки документов", - говорится в сообщении.
Несмотря на то, что разрешительные документы у водителя отсутствовали, он потребовал от полицейского, чтобы он пропустил его автомобиль, сообщает пресс-служба.
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"Получив законный отказ, подсудимый совершил наезд автомобилем на ногу сотрудника полиции, а когда тот попытался просунуть руку через водительское окно и открыть дверь, ударил правоохранителя несколько раз по руке. Затем, зажав руку полицейского стеклом водительской двери, подсудимый протянул его автомобилем не менее 5 метров… Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - добавляется в релизе. Приговор в законную силу не вступил.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
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Краснодарский краевой судКраснодарский крайПроисшествия
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