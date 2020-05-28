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2020-05-28T18:07
https://ria.ru/20200528/1572126733.html
Зверства нацистов под Ленинградом: взрывчатка в игрушках и яд для больных
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РИА Новости

Зверства нацистов под Ленинградом: взрывчатка в игрушках и яд для больных

15:53 28.05.2020 (обновлено: 18:07 28.05.2020)
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© РИА Новости / РИА НовостиПавильон Пулковской обсерватории, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками
Павильон Пулковской обсерватории, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками
© РИА Новости / РИА Новости
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. В годы Великой Отечественной войны немецкие и финские оккупанты чинили в Ленинградской области чудовищные зверства по отношению к мирным жителям: психически больных убивали, вкалывая им яд, а детей уничтожали, сбрасывая с самолетов игрушки, начиненные взрывчаткой.
Об этом говорится в рассекреченных региональным управлением ФСБ архивных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Документы представляют собой главным образом спецсообщения органов госбезопасности и внутренних дел военных лет.
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАрхивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной

Уколы смерти

Так, в Красногвардейском районе 20 ноября 1941 года гитлеровские оккупанты и их пособники убили около 850 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко.
Германское командование решило освободить больницу от пациентов для своих нужд. "Гитлер не позволит, чтобы немецкие солдаты были в плохих условиях, а русские свиньи были бы в прекрасном помещении. Отправьте больных на скотный двор", — так выразился германский генерал-инспектор, слова которого приводятся в сообщении.
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАрхивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Обреченным на смерть пациентам вкололи яд — этим занимались гитлеровские пособники, в числе которых были и врачи той больницы. Трупы отвезли в район соседней деревни Ручьи и закопали в противотанковом рву. Ради секретности все пути к этому месту немцы закрыли.
Осенью 1943 года, когда приближалось освобождение Ленинградской области, гитлеровцы попытались скрыть следы совершенного злодеяния. Они заставили нескольких пленных красноармейцев откопать трупы и сжечь. После этого военнопленных загнали в сарай и самих заживо сожгли.
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАрхивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной

Взрывчатка в игрушках

В Ленинградской области зверствовали не только немецкие, но и финские оккупанты. В рассекреченных документах рассказывается, как финские военные уничтожали мирное население поселков Парголовского района. Там не было ни военных, ни промышленных объектов, говорится в одном из сообщений, и потому артобстрелы и бомбардировки с воздуха были направлены исключительно на уничтожение мирного населения — детей, женщин, стариков.
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАрхивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
С изощренным садизмом финские оккупанты уничтожали малолетних детей — для этого применялись игрушки.
"Не удовлетворяясь артобстрелами и бомбардировкой с воздуха, финские мерзавцы применяли формы злодейских зверств в виде сбрасывания с самолетов детских игрушек, которые были начинены взрывчатыми веществами, и в момент, когда дети поднимали эти игрушки, происходили взрывы, в результате которых дети гибли или же получали увечье, оставаясь калеками", — говорится в сообщении.
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАрхивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной
© УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Архивные документы о зверствах немецких и финских оккупантов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной

Были и пособники

Фашистские захватчики назначали старост в оккупированных населенных пунктах Ленинградской области.
"Сразу же после занятия населенных пунктов немцами производится назначение, и в редких случаях, когда немцы не имеют подготовленной для этой должности кандидатуры, выборы старост. Старосты подбираются из антисоветского элемента, бывших кулаков, лиц духовного звания, предателей или из числа финнов и эстонцев", — говорится в одном из спецсообщений.
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В обязанности старост входил учет населения, скота и продуктов, а также содействие нацистам в грабежах. Изначально учет сводился к переписи населения поименно даже без предъявления документов и предназначался для выявления трудоспособных и "подозрительных" лиц. Впоследствии старосты проводили вторичный учет, при котором уже требовались паспорта и другие документы, а при их отсутствии людей сразу же заключали в концлагеря.
Чтобы не допустить проникновения "подозрительных лиц" в места большого скопления немецких войск, практически все население выселяли из домов и отправляли в тыл.
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Целью оккупантов было максимально использовать трудоспособное местное население: прежде всего для строительства военных объектов и восстановления коммуникаций. Людей сгоняли собирать урожай, который отбирали в пользу германской армии. Для нужд вермахта у населения отнимали продукты, одежду и обувь.
И здесь оккупанты глумились над малолетними жителями. "Отбросы продуктов и объедки немцы выдают детям. Очереди за ними фотографируются с целью показа их "благотворительности", — говорится в одном из документов.
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"Особо доверенный" каратель

Среди рассекреченных документов впервые обнародовано обвинительное заключение от декабря 1965 года в отношении предателя, бывшего карателя Василия Долина, который, попав в плен в сентябре 1941 года, "завоевал особое доверие" гитлеровцев и прослужил им до апреля 1945-го.
Сначала Долин служил в немецкой комендатуре оккупированного поселка Оредеж, а в начале 1943-го добровольно поступил на службу в карательное подразделение СД. "Вошел в состав группы наиболее преданных фашистским властям изменников родины", — говорится в документе.
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В обвинительном заключении подробно описаны многочисленные преступления, совершенные Долиным. На его совести жизни многих мирных людей — женщин, стариков, детей, а также партизан, которых Долин лично зверски истязал и безжалостно казнил в районе мызы Васильковичи. Так, в 1943 году он участвовал в расстрелах нескольких десятков мирных граждан, цыган по национальности.
В 1944 году, спасаясь от наступавшей Красной Армии, Долин бежал в Таллин, оттуда его переправили в Ригу, а позже — в Югославию, где он воевал против партизан. В апреле 1945-го он сдался американским войскам, поменяв имя и фамилию. Позже скрывался в разных районах СССР, но в 1966 году его поймали, а суд приговорил его к расстрелу.
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Без срока давностиЛенинградская областьРигаТаллинВ мире
Популярные комментарии
Все знают о зверствах немцев, про финнов меньше, Находятся даже такие индивидуумы, что их защищают, хотя финны вели себя не менее жестоко, хоть и не так педантично и не с таким размахом, как немцы. Также многие думают, что они остановились на старой границе, такие вот молодцы. На Карельском перешейке - да, правда, не остановились, а их остановили. А на востоке они заняли большие территории, никогда им не принадлежащие, вплоть до реки Свирь, перекрывая наши коммуникации. Естественно там творили такие же зверства.
28 мая, 16:24
YSYuri SPb
2201001
существует большой миф, что манергейм благородно не давил с севера, мол не нужна победа такой ценой. но это все вранье и либеральная пропаганда. били гадов наши люди, стойко держали рубежи.
28 мая, 20:10
Evgeniy Domichev
1000001
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