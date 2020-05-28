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2020-05-28T15:45
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Эсеры разработали проект о снижении стажа для досрочного выхода на пенсию
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РИА Новости

Эсеры разработали проект о снижении стажа для досрочного выхода на пенсию

15:45 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетительница в отделении пенсионного фонда РФ
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Справедливая Россия" подготовила законопроект, предлагающий снизить до 15 лет трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, проект направлен в правительство для получения отзыва, сообщает пресс-служба СР.
Как отмечается, действующее законодательство допускает досрочный выход на пенсию для неработающих граждан, если службы занятости не могут предложить им трудоустройство. Условием является наличие трудового стажа в 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Сообщается, что начать получать пенсию можно не ранее, чем за два года до установленного реформой пенсионного возраста.
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Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию
По словам лидера СР Сергея Миронова, существующие условия несправедливы.
"Наше предложение: снизить необходимый для досрочной пенсии трудовой стаж до 15 лет и для мужчин, и для женщин. А возраст, с которого можно раньше срока выходить пенсию, установить в 60 и 55 лет соответственно. Это будет правильное и необходимое решение в ситуации, когда идут сокращения персонала и даже ликвидация предприятий, что ставит предпенсионеров в самое уязвимое положение", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Он добавил, что соответствующие поправки фракция предлагает внести в федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации". Проект направлен в кабмин России для получения отзыва.
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Сергей МироновСправедливая РоссияОбщество
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