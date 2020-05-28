Эсеры разработали проект о снижении стажа для досрочного выхода на пенсию

"Наше предложение: снизить необходимый для досрочной пенсии трудовой стаж до 15 лет и для мужчин, и для женщин. А возраст, с которого можно раньше срока выходить пенсию, установить в 60 и 55 лет соответственно. Это будет правильное и необходимое решение в ситуации, когда идут сокращения персонала и даже ликвидация предприятий, что ставит предпенсионеров в самое уязвимое положение", - приводятся слова Миронова в сообщении.