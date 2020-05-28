Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"Вклад России очень большой", — отметила она на онлайн-собрании совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня".
Вуйнович добавила, что над препаратами работали несколько российских институтов.
Всего в организации зарегистрировали 124 вакцины-кандидата из разных стран.
"Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии", — объяснила представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф