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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:16
https://ria.ru/20200528/1572126017.html
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766404_0:217:2949:1876_1036x0_80_0_0_2554d7cde14ee2994d93659574a7075e.jpg
РИА Новости

Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

15:42 28.05.2020 (обновлено: 16:16 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев Сотрудник лаборатории ФБУЗ '"Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге" во время тестирования проб на коронавирус
 Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от новой коронавирусной инфекции, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"Вклад России очень большой", — отметила она на онлайн-собрании совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня".
Вуйнович добавила, что над препаратами работали несколько российских институтов.
Всего в организации зарегистрировали 124 вакцины-кандидата из разных стран.
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"Возможно, их больше. Но это те, которые предоставили нам информацию и прошли через критерии оценки. Из них десять находятся на стадии клинической оценки, а 114 — на доклинической стадии", — объяснила представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
Популярные комментарии
так вот в чем дело. сначала нужно показать, что у нас всё серьёзно, что мы собаку съели на этом деле. а потом баблишек подзаработать. может еще материал, в качестве людей, для испытания вакцин для воз предложите?
28 мая, 16:11
Я В ТАНКЕ
18102055
Россия уже аппараты ивл взрывоопасные отправила в США 😂😂😂
28 мая, 16:25
Константин Суслаков
12700051
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