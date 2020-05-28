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2020-05-28T15:33
https://ria.ru/20200528/1572125465.html
Фигурант петербургского дела "Сети"* не признал вину в суде
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РИА Новости

Фигурант петербургского дела "Сети"* не признал вину в суде

15:33 28.05.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Фигурант петербургского дела "Сети"* Виктор Филинков, выступая в четверг в суде, не признал вину в участии в террористическом сообществе, передаёт корреспондент РИА Новости.
Слушание дела проходит во Втором западном окружном суде, трансляция из которого организована в Facebook стороной защиты. Филинкова и второго фигуранта Юлия Бояршинова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.
"Обвинение считаю абсурдным, обвинительное заключение мне непонятно", - сообщил Филинков во время своего допроса на судебном заседании.
Обвиняемый также отверг данные обвинения о том, что он обеспечивал связь между членами "Сети"*.
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Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.
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Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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