Фигурант петербургского дела "Сети"* не признал вину в суде

Участник запрещенной в РФ террористической организации "Сеть" Виктор Филинков на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Фигурант петербургского дела "Сети"* Виктор Филинков, выступая в четверг в суде, не признал вину в участии в террористическом сообществе, передаёт корреспондент РИА Новости.

Слушание дела проходит во Втором западном окружном суде, трансляция из которого организована в Facebook стороной защиты. Филинкова и второго фигуранта Юлия Бояршинова обвиняют по части 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признает вину, а Филинков - нет.

"Обвинение считаю абсурдным, обвинительное заключение мне непонятно", - сообщил Филинков во время своего допроса на судебном заседании.

Обвиняемый также отверг данные обвинения о том, что он обеспечивал связь между членами "Сети"*.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность.

Как сообщил источник, суд установил, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнял источник.