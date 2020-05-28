Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лечение пациентов с Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в НМИЦ хирургии имени Вишневского в среднем занимает от 7 до 11 дней и зависит от тяжести их состояния, большая часть пациентов старше 50 лет, сообщил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили.

"Стационарный этап лечения занимает от 7 до 11 дней и зависит от степени тяжести состояния пациентов", - рассказал РИА Новости Ревишвили.

Он уточнил, что всего в госпитале с момента открытия было принято более 400 человек, большая часть - это пациенты старше 50 лет. Сейчас на лечении в центре находятся 105 больных, состояние 64 из них оценивается как средней степени тяжести, в удовлетворительном - 16, в тяжелом - 19, в крайне тяжелом - 6, на ИВЛ - 14 пациентов.

"Для лечения пациентов мы используем средства, которые указаны в официальных протоколах. В частности, для подавления цитокинового шторма применяем препарат "Актемра". Лекарств пока хватает", - пояснил Ревишвили.

По его словам, сейчас в работе госпиталя занято более 60% персонала центра Вишневского, 253 человека работают в красной зоне, 230 - в зеленой.

"Количество больных в целом за последнее время уменьшилось, но пожилых пациентов стало больше. Более половины тех, кто находится в реанимации и в палатах интенсивной терапии, старше 80 лет. Но Центр Вишневского традиционно работает со сложными больными, так что мы готовы принимать самых сложных пациентов. С некоторой стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией мы надеемся в ближайшем будущем вернуться к плановой многопрофильной хирургической деятельности", - подчеркнул Ревишвили.