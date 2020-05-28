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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T15:19
https://ria.ru/20200528/1572124506.html
Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170508_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4caa11ae9d01571a80a7dd3ec1e9afa8.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о длительности стационарного этапа лечения коронавируса

15:19 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДиректор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Директор НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Амиран Ревишвили. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в НМИЦ хирургии имени Вишневского в среднем занимает от 7 до 11 дней и зависит от тяжести их состояния, большая часть пациентов старше 50 лет, сообщил директор центра, академик РАН Амиран Ревишвили.
"Стационарный этап лечения занимает от 7 до 11 дней и зависит от степени тяжести состояния пациентов", - рассказал РИА Новости Ревишвили.
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Он уточнил, что всего в госпитале с момента открытия было принято более 400 человек, большая часть - это пациенты старше 50 лет. Сейчас на лечении в центре находятся 105 больных, состояние 64 из них оценивается как средней степени тяжести, в удовлетворительном - 16, в тяжелом - 19, в крайне тяжелом - 6, на ИВЛ - 14 пациентов.
"Для лечения пациентов мы используем средства, которые указаны в официальных протоколах. В частности, для подавления цитокинового шторма применяем препарат "Актемра". Лекарств пока хватает", - пояснил Ревишвили.
По его словам, сейчас в работе госпиталя занято более 60% персонала центра Вишневского, 253 человека работают в красной зоне, 230 - в зеленой.
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"Количество больных в целом за последнее время уменьшилось, но пожилых пациентов стало больше. Более половины тех, кто находится в реанимации и в палатах интенсивной терапии, старше 80 лет. Но Центр Вишневского традиционно работает со сложными больными, так что мы готовы принимать самых сложных пациентов. С некоторой стабилизацией ситуации с коронавирусной инфекцией мы надеемся в ближайшем будущем вернуться к плановой многопрофильной хирургической деятельности", - подчеркнул Ревишвили.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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