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2020-05-28T15:13
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Совфед рассмотрит закон о создании единого регистра сведений о россиянах
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РИА Новости

Совфед рассмотрит закон о создании единого регистра сведений о россиянах

15:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Совет Федерации 2 июня рассмотрит закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России, этот вопрос включен в повестку заседания.
Закон о создании такого регистра Госдума приняла 21 мая. Согласно документу, в регистре будут указаны актуальные и достоверные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения и смерти, пол, семейное положение, гражданство и так далее, а также информация, позволяющая идентифицировать такие сведения: записи акта о рождении, записи акта о смерти, паспорт, данные о регистрационном учете гражданина РФ.
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Сведения из федерального регистра будут предоставляться государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю. Также, согласно документу, данные из регистра могут быть изменены по обращению гражданина, в отношении которого они составлены, или его законного представителя.
Кроме того, закон обязывает уполномоченный орган - Федеральную налоговую службу РФ - обеспечить защиту записи регистра во избежание несанкционированного доступа к ней или ее уничтожения.
Документ наделяет президента РФ полномочием определять федеральные органы исполнительной власти, которые могут вносить в федеральный регистр ранее не учтенные в государственных информационных системах сведения, а также обрабатывать записи федерального регистра.
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Правительство сможет определять порядок изменения сведений, содержащихся в записи федерального регистра, на основании обращения физлица или его законного представителя.
Согласно закону, использование регистра для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.
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Совет Федерации РФГосдума РФПолитика
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