Русский музей не намерен сокращать пожилых смотрителей залов

Русский Музей в Санкт-Петербурге закрыт по распоряжению Министерства культуры РФ в связи с опасностью распространения коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая – РИА Новости. , где основная часть сотрудников старше 60 лет, пока не планирует сокращать пожилых смотрителей залов, несмотря на потерю доходов на фоне коронавируса, сообщил генеральный директор музея Государственный Русский музей , где основная часть сотрудников старше 60 лет, пока не планирует сокращать пожилых смотрителей залов, несмотря на потерю доходов на фоне коронавируса, сообщил генеральный директор музея Владимир Гусев

"В Русском музее две трети сотрудников старше 60 лет. Более половины смотрителей залов старше 65 лет. (Возникает вопрос), кто пойдет смотрителем залов на наши зарплаты, тем более, если они будут без доплат и без премий… Пойдут ли молодые люди, будут ли они также внимательно смотреть… Только, может быть, от отчаяния. Поэтому пока мы не планируем никаких сокращений", - сказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.

"Если будет предписание, то это будет исходить не от нас, а от ситуации", - добавил Гусев.

Он отметил, что до осложнения эпидемической ситуации около 80% собственных доходов Русского музея "уходило на поддержание регионального уровня заработной платы, потому что оклады по тарифным ставкам гораздо ниже, чем средняя зарплата по региону".

В нынешних условиях на фоне пандемии коронавируса государство должно постепенно "повысить планку затрат на содержание музеев", считает Гусев. По его оценке, это не отменяет необходимости "зарабатывать деньги" и наращивать внебюджетные доходы музеев.

Гусев отметил также, что администрация Русского музея сейчас анализирует, целесообразно ли увеличить стоимость билетов после открытия музейного комплекса. "Что касается повышения цен, то смотрим, насколько возможно этого не делать", - заключил он.

Ранее Гусев рассказал, что ежедневные потери Русского музея от работы без посетителей на фоне ограничений по коронавирусу составляют около 2 миллионов рублей. При этом сотрудники потеряли до 50% зарплаты.