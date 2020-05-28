В Кронштадте не стали арестовывать вандала, жарившего еду на Вечном огне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Кронштадтский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте Николая Поликарпова, обвиняемого в осквернении Вечного огня в Кронштадте, где он готовил еду, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
"Поликарпов задержан 26 мая, на следующий день ему было предъявлено обвинение по статье "Надругательство над надмогильным сооружением". Следствие просило арест, суд следствию отказал", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Это означает, что сейчас следствие может избрать меру пресечения Поликарпову не связанную с лишением свободы.
Ранее сообщалось, что дело в отношении вандалов, готовивших еду на Вечном огне в Кронштадте, переквалифицировано на более тяжелую статью - надругательство над надмогильным сооружением.
Ранее в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, который сообщил, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к Вечному огню. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 24 мая около 23.00 к мемориалу подъехал автомобиль Skoda, из которого вышли несколько человек и начали жарить сосиски и зефир на пламени памятника. Уточнялось, что в их числе был мужчина и две девушки. Пожарив импровизированные шашлыки, они оставили мусор у памятника и уехали. Позднее в главке МВД по Петербургу сообщили, что мужчина, причастный к инциденту, найден и доставлен в полицию. Две девушки также были доставлены в полицию.
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