В Кронштадте не стали арестовывать вандала, жарившего еду на Вечном огне

Ранее в полицию обратился директор музея истории Кронштадта, который сообщил, что неизвестные совершили акт вандализма по отношению к Вечному огню. Согласно записям с камер видеонаблюдения, 24 мая около 23.00 к мемориалу подъехал автомобиль Skoda, из которого вышли несколько человек и начали жарить сосиски и зефир на пламени памятника. Уточнялось, что в их числе был мужчина и две девушки. Пожарив импровизированные шашлыки, они оставили мусор у памятника и уехали. Позднее в главке МВД по Петербургу сообщили, что мужчина, причастный к инциденту, найден и доставлен в полицию. Две девушки также были доставлены в полицию.