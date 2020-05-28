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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T14:58
https://ria.ru/20200528/1572121909.html
В Москве прошла масштабная дезинфекция всех дорог, тротуаров и дворов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572120070_0:109:3280:1954_1036x0_80_0_0_8af3622addd19520bab0b76fabdb26a9.jpg
РИА Новости

В Москве прошла масштабная дезинфекция всех дорог, тротуаров и дворов

14:58 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДезинфекция Казанского вокзала в Москве
Дезинфекция Казанского вокзала в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве в четверг проведена масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в общей сложности дезинфицирующими препаратами были обработаны более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы.
"Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная задача этих мероприятий - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать длительное время", - сказал Бирюков.
Он также сообщил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, использовалось более 4,5 тысяч поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.
Еженедельная забота: как прошла очередная дезинфекция Москвы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
1 из 7

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

Автомобиль коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
2 из 7

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
3 из 7

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции проезжей части дорог в Москве
4 из 7

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

Автомобили коммунальных служб во время дезинфекции тротуаров в Москве
5 из 7

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

Сотрудник городской службы после проведения дезинфекции подъезда жилого дома на Ленинском проспекте
6 из 7

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Киевского вокзала в Москве в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 7

Первая дезинфекция Москвы состоялась 28 марта, сразу после комплексной традиционной промывки дорог, и со временем стала проводиться раз в неделю. При обработке территорий применяются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором, они совершенно безопасны для людей и животных.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 7

В этот раз в проведении дезинфекции приняли участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В труднодоступных для техники местах обработка выполнялась вручную. Всего было задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 10 тысяч различных распылителей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 7

Проведение общегородской дезинфекции занимает в общей сложности около четырех часов. За это время проводится сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 7

Тщательно дезинфицируют территории лечебно-профилактических учреждений, пространства перед входом в метро и здания входных групп станций, транспортно-пересадочные узлы и остановки общественного транспорта, подземные и надземные пешеходные переходы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 7

Отдельное внимание уделяется обработке общественных туалетов, территорий центров госуслуг, станций водоподготовки питьевой воды и станций очистки сточных вод, объектов по обращению с отходами.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 7

Коммунальные службы города также проводят ежедневную дезинфекцию подъездов жилых домов.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
7 из 7

Сотрудники коммунальных служб тщательно обрабатывают специальными препаратами входные группы домов, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир. Каждой такой процедуре предшествует влажная уборка.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
Заместитель мэра напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных переходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПетр БирюковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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