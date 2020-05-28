В Москве прошла масштабная дезинфекция всех дорог, тротуаров и дворов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В Москве в четверг проведена масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Он отметил, что в общей сложности дезинфицирующими препаратами были обработаны более 300 миллионов квадратных метров различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы.

"Масштабные дезинфекции проходят в Москве с конца марта, главная задача этих мероприятий - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Дезинфекция проводится в хорошую солнечную погоду, чтобы дезинфицирующие средства могли действовать длительное время", - сказал Бирюков.

Он также сообщил, что в проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, использовалось более 4,5 тысяч поливомоечных машин и порядка 10 тысяч ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника.

Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором . Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Заместитель мэра напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных переходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.