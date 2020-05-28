Названо условие открытия парикмахерских в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Он отметил, что в салонах люди контактируют друг с другом длительное время, поэтому возобновлять их работу сейчас было бы преждевременно.

"Если мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг", — сказал Немерюк.

Чиновник подчеркнул, что московские власти продолжают пристально следить за динамикой распространения коронавируса.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Тем не менее Москва приступает ко второму этапу смягчения ограничений: жители смогут выходить на прогулки по определенному графику, со следующей недели возобновят работу все непродовольственные магазины и часть салонов бытовых услуг. Однако открывать музеи, рестораны, фитнес-центры и парикмахерские, по мнению Собянина, пока рано. Они возобновят работу, если динамика сокращения числа зараженных сохранится.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , насчитывается около пяти с половиной миллионов инфицированных, почти 350 тысяч из них умерли.

В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 380 тысяч, более четырех тысяч человек скончались, свыше 150 тысяч вылечились.