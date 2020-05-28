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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:54
https://ria.ru/20200528/1572121364.html
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572139506_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_88c7cd3c4ea7c1a9127c211faaec2ab8.jpg
РИА Новости

Названо условие открытия парикмахерских в Москве

14:53 28.05.2020 (обновлено: 18:54 28.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПарикмахер приглашает клиента на стрижку
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Столичные парикмахерские и другие закрытые из-за пандемии предприятия откроют, если москвичи будут соблюдать ограничения, заявил в эфире Первого канала руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он отметил, что в салонах люди контактируют друг с другом длительное время, поэтому возобновлять их работу сейчас было бы преждевременно.
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"Если мы не получим роста выявления заболевших, то, соответственно, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будет и послабление для других отраслей торговли и бытовых услуг", — сказал Немерюк.
Чиновник подчеркнул, что московские власти продолжают пристально следить за динамикой распространения коронавируса.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. Тем не менее Москва приступает ко второму этапу смягчения ограничений: жители смогут выходить на прогулки по определенному графику, со следующей недели возобновят работу все непродовольственные магазины и часть салонов бытовых услуг. Однако открывать музеи, рестораны, фитнес-центры и парикмахерские, по мнению Собянина, пока рано. Они возобновят работу, если динамика сокращения числа зараженных сохранится.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, насчитывается около пяти с половиной миллионов инфицированных, почти 350 тысяч из них умерли.
В России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 380 тысяч, более четырех тысяч человек скончались, свыше 150 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
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