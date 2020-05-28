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2020-05-28T14:51
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В Петербурге завод Nissan приостановит производство с 29 мая по 30 июня
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РИА Новости

В Петербурге завод Nissan приостановит производство с 29 мая по 30 июня

14:51 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВ сборочном цехе завода "Ниссан"
В сборочном цехе завода Ниссан
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
В сборочном цехе завода "Ниссан". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановит производство с 29 мая по 30 июня в связи со снижением спроса на автомобили из-за ситуации с COVID-19, сообщили РИА Новости в компании.
"Nissan Россия, как и большинство российских компаний, работающих в секторе потребительских товаров, испытывает существенное воздействие последствий пандемии коронавируса COVID-19. Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возобновленное 18 мая, будет приостановлено в июне в результате снижения спроса на рынке из-за ситуации с COVID-19", - сообщили в компании, отметив, что конвейер будет приостановлен с 29 мая по 30 июня.
Ранее производство на заводе Nissan приостанавливалось с 30 марта, оно было возобновлено с 18 мая в две смены. Также сообщалось, что в течение нескольких месяцев Nissan переведет свой завод в Петербурге на работу в одну смену из-за снижения спроса на автомобили и в связи с этим просчитывает варианты снижения численности занятых на предприятии. Как уточняли в компании, предполагается, что порядка 450 человек постепенно к августу покинут компанию, при этом подавляющая часть сотрудников - по соглашению сторон.
Завод Nissan в Петербурге ("Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") начал работу в июне 2009 года. В настоящее время завод выпускает три модели: Qashqai, X-Trail, Murano. На заводе работают около 2 тысяч человек.
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