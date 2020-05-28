В Петербурге завод Nissan приостановит производство с 29 мая по 30 июня

"Nissan Россия, как и большинство российских компаний, работающих в секторе потребительских товаров, испытывает существенное воздействие последствий пандемии коронавируса COVID-19. Производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возобновленное 18 мая, будет приостановлено в июне в результате снижения спроса на рынке из-за ситуации с COVID-19", - сообщили в компании, отметив, что конвейер будет приостановлен с 29 мая по 30 июня.

Ранее производство на заводе Nissan приостанавливалось с 30 марта, оно было возобновлено с 18 мая в две смены. Также сообщалось, что в течение нескольких месяцев Nissan переведет свой завод в Петербурге на работу в одну смену из-за снижения спроса на автомобили и в связи с этим просчитывает варианты снижения численности занятых на предприятии. Как уточняли в компании, предполагается, что порядка 450 человек постепенно к августу покинут компанию, при этом подавляющая часть сотрудников - по соглашению сторон.