Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Москвичам для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются с 1 июня, потребуется цифровой пропуск, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
По его словам, если нужный магазин находится в шаговой доступности, то разрешение не понадобится: работает та же схема, что и для похода в продовольственные точки. Если же до него нужно будет доехать, придется воспользоваться либо рабочим пропуском, либо оформить разовый для поездок "в иных целях" (его можно получить два раза в неделю).
Накануне Сергей Собянин продлил до 14 июня режим самоизоляции и пропусков, однако со следующей недели жителям столицы разрешат прогулки по графику три раза в неделю (с пяти до девяти утра на улицу можно выходить без ограничений).
Кроме того, власти планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. При этом отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей пока нельзя.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек. Из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего умерли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.
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