Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве

По его словам, если нужный магазин находится в шаговой доступности, то разрешение не понадобится: работает та же схема, что и для похода в продовольственные точки. Если же до него нужно будет доехать, придется воспользоваться либо рабочим пропуском, либо оформить разовый для поездок "в иных целях" (его можно получить два раза в неделю).