Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T16:23
https://ria.ru/20200528/1572119582.html
Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570760269_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_aa040039db3732da0caeda064369d8db.jpg
РИА Новости

Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве

14:31 28.05.2020 (обновлено: 16:23 28.05.2020)
12498
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛюди в очереди в строительный гипермаркета "Бауцентр" в Калининграде
Люди в очереди в строительный гипермаркета Бауцентр в Калининграде
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Москвичам для поездки в непродовольственные магазины, которые откроются с 1 июня, потребуется цифровой пропуск, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
По его словам, если нужный магазин находится в шаговой доступности, то разрешение не понадобится: работает та же схема, что и для похода в продовольственные точки. Если же до него нужно будет доехать, придется воспользоваться либо рабочим пропуском, либо оформить разовый для поездок "в иных целях" (его можно получить два раза в неделю).
Масочный режим
Вчера, 02:08Распространение нового коронавируса
Собянин ужесточил масочный режим
Накануне Сергей Собянин продлил до 14 июня режим самоизоляции и пропусков, однако со следующей недели жителям столицы разрешат прогулки по графику три раза в неделю (с пяти до девяти утра на улицу можно выходить без ограничений).
Кроме того, власти планируют открыть непродовольственные магазины и точки по оказанию бытовых услуг, где нет длительного контакта с клиентом: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. При этом отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на удаленке и приглашать в Москву гостей пока нельзя.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала эпидемии в России достигло 379 тысяч человек. Из них более 173 тысяч выявлено в Москве. Всего умерли 4142 пациента, 150 993 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
29 апреля, 18:07Распространение нового коронавируса
Москва на самоизоляции: новые правила жизни
20141128202
Обсудить 21
Распространение нового коронавирусаАлексей НемерюкКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Популярные комментарии
А почему прогулки 3 раза в неделю?Почему не 3 раза в месяц?Не кажется,что плиточник уже переходит все дозволенные рамки?
28 мая, 14:53
Олег 84
10950128
Крепостное право возвращается
28 мая, 15:06
aa22031974
7441535
Рекомендуем
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Производитель сообщил подробности экстренной посадки SSJ100 в Шереметьево
Медицинские работники
Минздрав рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку
Мужчина катается на велосипеде в сквере у Новодевичьего женского монастыря в Москве
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
Лента новостейМолния