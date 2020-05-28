В Москве полиция проверит данные о вымогательстве у зарубежной компании

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Полиция Полиция Москвы начала проверку по заявлению некоей зарубежной компании-производителя молочной продукции о вымогательстве крупной суммы за допуск на российский рынок, сообщает в четверг столичный главк МВД РФ.

Никаких имен и названий в релизе полиции не приводится, но ранее сегодня Telegram -каналы писали, что представитель польской компании "Млековита" якобы обвинил в вымогательстве полумиллиона долларов главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.

В то же время в самой "Млековите" РИА Новости опровергли эти утверждения. По словам представителя компании, руководители компании "не знаком с этим господином" - то есть Данквертом.

Полиция Москвы со своей стороны сообщает: "Поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию".

В связи с этим полиция начала проверку, "обязательную в таких случаях". При этом в ГУМВД подчеркнули, что "будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств".

В то же время никаких имен в пресс-релизе полиция указывать не стала.

Россельхознадзор ранее опроверг информацию о вымогательстве. При этом, по данным ведомства, "аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В." поступали также в Генпрокуратуру РФ, "в связи с чем Россельхознадзором на все поставленные вопросы были даны пояснения".

В ведомстве отмечали, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в 5 миллионов долларов, а теперь речь идет о 500 тысячах долларов. "В связи с нанесением репутационного ущерба" Россельхознадзор заявил о намерении подать в суд на инициаторов обращений в Генпрокуратуру – "а именно Сергеева Я.В. и Есеневского Н.В.".