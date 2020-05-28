Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T15:13
https://ria.ru/20200528/1572119545.html
В Москве полиция проверит данные о вымогательстве у зарубежной компании
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1036x0_80_0_0_183ae316942ddb9d08700f46295367ed.jpg
РИА Новости

В Москве полиция проверит данные о вымогательстве у зарубежной компании

14:56 28.05.2020 (обновлено: 15:13 28.05.2020)
412
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Полиция Москвы начала проверку по заявлению некоей зарубежной компании-производителя молочной продукции о вымогательстве крупной суммы за допуск на российский рынок, сообщает в четверг столичный главк МВД РФ.
Никаких имен и названий в релизе полиции не приводится, но ранее сегодня Telegram-каналы писали, что представитель польской компании "Млековита" якобы обвинил в вымогательстве полумиллиона долларов главу Россельхознадзора Сергея Данкверта.
В то же время в самой "Млековите" РИА Новости опровергли эти утверждения. По словам представителя компании, руководители компании "не знаком с этим господином" - то есть Данквертом.
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт
Вчера, 12:50
"Млековита" опровергла данные о вымогательствах Данквертом взятки
Полиция Москвы со своей стороны сообщает: "Поступило заявление от представителя зарубежной компании, которая занимается производством молочной продукции, о вымогательстве крупной суммы денежных средств за снятие ограничений на поставки своей продукции в Россию".
В связи с этим полиция начала проверку, "обязательную в таких случаях". При этом в ГУМВД подчеркнули, что "будет принято во внимание официальное опровержение руководства компании о требовании денежных средств".
В то же время никаких имен в пресс-релизе полиция указывать не стала.
Россельхознадзор ранее опроверг информацию о вымогательстве. При этом, по данным ведомства, "аналогичные жалобы от некого гражданина Сергеева Я.В." поступали также в Генпрокуратуру РФ, "в связи с чем Россельхознадзором на все поставленные вопросы были даны пояснения".
В ведомстве отмечали, что в предыдущем обращении Сергеева указывалась сумма в 5 миллионов долларов, а теперь речь идет о 500 тысячах долларов. "В связи с нанесением репутационного ущерба" Россельхознадзор заявил о намерении подать в суд на инициаторов обращений в Генпрокуратуру – "а именно Сергеева Я.В. и Есеневского Н.В.".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этой связи заявил, что "весьма сложно" представить, что сообщения о вымогательстве окажутся правдой. В любом случае, по его словам, "если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена".
Круглый стол Россия - Латинская Америка: внешняя торговля и инвестиционное сотрудничество как реальные источники экономического роста
Вчера, 12:53
В Кремле прокомментировали сообщения о вымогательстве Данквертом взятки
554012
Обсудить 1
"Млековита"ГУМВДФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России
Медицинский работник в госпитале COVID-19
Московский суд отказался рассматривать иск российского юриста к ВОЗ
Уральские пельмени с новой программой Из Грязи в Стразы
Решение суда о взыскании в пользу "Уральских пельменей" оставили в силе
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Руденко прокомментировал слова Зеленского о диалоге с Путиным
Задержана группа лиц, жаривших шашлык на Вечном огне в Кронштадте
В Кронштадте не стали арестовывать вандала, жарившего еду на Вечном огне
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Минздрав прокомментировал вопрос о безопасности гидроксихлорохина
Мужчина на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Правительство раскрыло детали плана по восстановлению экономики
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Медик выходит из машины скорой помощи
Смертность от коронавируса в Москве — одна из самых низких в мире
Симферопольское водохранилище
В Госдуме оценили призывы экс-посла США продолжить водную блокаду Крыма
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе одна из линий метро приостановила работу из-за беспорядков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал сроки реализации плана по восстановлению экономики
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Люди в очереди в строительный гипермаркета Бауцентр в Калининграде
Власти разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
06:38Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
06:32В России число обращений к детскому омбудсмену в 2019 году выросло на 27%
06:29Кузнецова: защиту права ребенка на жизнь необходимо дополнить
06:27В России сократилось число детей-сирот в детских домах
06:23Кузнецова заявила о недостатке данных о усыновленных в США детях из РФ
06:20Более трех тысяч школ и детсадов имеют нарушения в организации питания
06:18В Боливии карантин из-за коронавируса продлили до 30 июня
Лента новостейМолния