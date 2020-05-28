Авиакомпания "Россия" ввела меры против COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания "Россия" (входит в группу " Аэрофлот ") внедрила меры эпидемиологической защиты в соответствии с поэтапным планом снятия ограничений авиаперевозок, сообщает компания.

"Авиакомпания "Россия" внедрила меры профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, основанные на методических указаниях министерства транспорта по нераспространению коронавирусной инфекции. Авиакомпания ввела в действие обновленные меры эпидемиологической защиты пассажиров, регламентирующие порядок осуществления перевозок в условиях планомерного снятия ограничений авиасообщения", - говорится в сообщении.

На линии контроля посадки пассажиры в обязательном порядке должны будут пройти термометрию. Пассажиры с симптомами инфекции могут быть отстранены от перевозки.

Перед входом на борт воздушного судна необходимо обработать руки в перчатках дезинфицирующим средством, предложенным авиакомпанией. Пассажирам, не имеющим масок, они будут предоставлены на борту воздушного судна членами экипажа. По запросу пассажиров их будут повторно предоставлять каждые три часа.

Кресла во всех классах обслуживания теперь оснащены одноразовыми подголовниками. Питание предоставляется в индивидуальных ланчбоксах с одноразовой посудой в классе "Эконом" и в одноразовой посуде в классе "Бизнес". Салоны лайнеров перед выполнением каждого рейса проходят обработку с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на воздушных судах гражданской авиации.

Изменения затронули не только пассажиров, но и работников авиакомпании. Все члены экипажей воздушных судов авиакомпании "Россия" также должны проходить термометрию, одевать маски, перчатки и пользоваться дезинфицирующими средствами.