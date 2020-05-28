Адвокаты Ассанжа вновь просят отпустить его под залог

ЛОНДОН, 28 мая – РИА Новости, Мария Табак. Адвокаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжают требовать отпустить его под залог на основании того, что его здоровье находится под угрозой в связи с пандемией коронавируса.
Первого июня состоятся процедурные слушания по делу Ассанжа., в которых, как предполагается, он примет участие по видеосвязи. Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.
"У Ассанжа есть хроническое заболевание легких, которое делает его особо уязвимым к COVID-19", - говорится в сообщении кампании против экстрадиции основателя WikiLeaks.
В сообщении отмечается, что количество заразившихся COVID-19 в пенитенциарных учреждениях растет, и Ассанж по совету врача не принимал участие в предыдущих двух заседаниях суда даже по видеосвязи, чтобы не подвергаться риску заражения по дороге в комнату видеосвязи и в самой комнате.
"Эдвард Фитцджеральд (один из адвокатов Ассанжа – ред.) 13 мая заявил в суде, что защита за прошлый месяц говорила с Ассанжем по телефону лишь дважды. Слушания в понедельник будут плановыми слушаниями по вопросу о продлении пребывания Ассанжа в тюрьме до возобновления слушаний по его экстрадиции 7 сентября", - говорится в сообщении.
"Участники кампании продолжают настаивать, что как лицо, содержащееся в предварительном заключении, а не отбывающее срок за преступление, Ассанж должен быть немедленно отпущен под залог во избежание риска заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
27 февраля, 16:16Захарова назвала дело против Ассанжа "тотальным позором"