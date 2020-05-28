Адвокаты Ассанжа вновь просят отпустить его под залог

"У Ассанжа есть хроническое заболевание легких, которое делает его особо уязвимым к COVID-19", - говорится в сообщении кампании против экстрадиции основателя WikiLeaks.

В сообщении отмечается, что количество заразившихся COVID-19 в пенитенциарных учреждениях растет, и Ассанж по совету врача не принимал участие в предыдущих двух заседаниях суда даже по видеосвязи, чтобы не подвергаться риску заражения по дороге в комнату видеосвязи и в самой комнате.