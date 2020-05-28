В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Хорошо сохранившийся мозаичный пол времен Римской империи был обнаружен неподалеку от Вероны на севере Италии, сообщает The Guardian.
© Фото : Comune di Negrar di ValpolicellaМозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
Археологов эта находка очень удивила. Остатки виллы, которая предположительно была построена в третьем веке н.э., были обнаружены здесь еще в 1922 году. С тех пор раскопки тут не велись. Их снова начала прошлым летом группа студентов-археологов, которым удалось определить примерный размер здания, но работы были прерваны из-за пандемии.
Мозаичный пол был обнаружен под виноградниками через неделю после возобновления раскопок.
Теперь власти города готовы оказать "любое содействие", чтобы помочь археологам довести начатое до конца и тщательно исследовать эту зону.
"Руководитель работ на раскопе обсудит с собственниками территории и муниципальными властями, что делать дальше с этим археологическим сокровищем, которое всегда было у нас под ногами", — говорится на странице коммуны Неграр Вальполичелла, где была обнаружена находка, в фейсбуке.