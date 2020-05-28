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Культура
2020-05-28T13:59
https://ria.ru/20200528/1572115513.html
В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572071909_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_d1ac35d42f9092eb0f260b50f192e63d.jpg
РИА Новости

В Италии под виноградниками нашли древнеримский мозаичный пол

13:59 28.05.2020
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© Фото : Comune di Negrar di ValpolicellaМозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
© Фото : Comune di Negrar di Valpolicella
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Хорошо сохранившийся мозаичный пол времен Римской империи был обнаружен неподалеку от Вероны на севере Италии, сообщает The Guardian.
© Фото : Comune di Negrar di ValpolicellaМозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
© Фото : Comune di Negrar di Valpolicella
Мозаичный пол и фундамент древнеримской виллы на месте раскопок в Вероне
Археологов эта находка очень удивила. Остатки виллы, которая предположительно была построена в третьем веке н.э., были обнаружены здесь еще в 1922 году. С тех пор раскопки тут не велись. Их снова начала прошлым летом группа студентов-археологов, которым удалось определить примерный размер здания, но работы были прерваны из-за пандемии.
Мозаичный пол был обнаружен под виноградниками через неделю после возобновления раскопок.
Теперь власти города готовы оказать "любое содействие", чтобы помочь археологам довести начатое до конца и тщательно исследовать эту зону.
"Руководитель работ на раскопе обсудит с собственниками территории и муниципальными властями, что делать дальше с этим археологическим сокровищем, которое всегда было у нас под ногами", — говорится на странице коммуны Неграр Вальполичелла, где была обнаружена находка, в фейсбуке.
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