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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T13:13
https://ria.ru/20200528/1572113030.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 123 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 123 тысячи

13:13 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Свыше 50 тысяч человек выздоровели после заражения коронавирусом нового типа в Африке, количество выявленных случаев заражения Африке превысило 123 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте было выявлено 123 724 случая заражения коронавирусом, 3 668 пациентов с коронавирусом скончались.
Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в ЮАР (25937) и Египте (18756). Больше всего пациентов с COVID-19 скончались в Египте (797), Алжире (623) и ЮАР (552).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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