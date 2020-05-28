В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 123 тысячи

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Свыше 50 тысяч человек выздоровели после заражения коронавирусом нового типа в Африке, количество выявленных случаев заражения Африке превысило 123 тысячи, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии на Африканском континенте было выявлено 123 724 случая заражения коронавирусом, 3 668 пациентов с коронавирусом скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.