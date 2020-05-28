На Украине закрыли психоневрологический интернат из-за вспышки COVID-19

"Количество граждан, постоянно проживающих в интернатном учреждении, - 119, обслуживающий персонал - 85. По состоянию на вечер 27 мая, у 10 человек обнаружены положительные результаты на COVID-19, из них обслуживающий персонал - семь. Находятся на самоизоляции 27 человек из числа персонала, в том числе и директор. Начиная с 8.00 (совпадает с мск - ред.) 28 мая доступ в интернатное учреждение полностью закрывается", - написал он в Facebook.