На Украине закрыли психоневрологический интернат из-за вспышки COVID-19

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Песко-Радьковский психоневрологический интернат в Харьковской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил директор департамента социальной защиты населения Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага.
"Количество граждан, постоянно проживающих в интернатном учреждении, - 119, обслуживающий персонал - 85. По состоянию на вечер 27 мая, у 10 человек обнаружены положительные результаты на COVID-19, из них обслуживающий персонал - семь. Находятся на самоизоляции 27 человек из числа персонала, в том числе и директор. Начиная с 8.00 (совпадает с мск - ред.) 28 мая доступ в интернатное учреждение полностью закрывается", - написал он в Facebook.
Сообщается, что подопечные и обслуживающий персонал будут находиться на карантине без права покидать интернатное учреждение. Тестирование на наличие вируса проведено полностью как у подопечных, так и у персонала. Вход в интернат контролирует полиция.
По последним данным Минздрава Украины, в стране в данный момент 22 382 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 669 летальных, 8 439 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.